Bingöl’de ‘dört katlı’ tarih

DUVAR – Bingöl’ün Murat köyünde bulunan Norik Höyük’te yürütülen kazı çalışmalarında, Urartu dönemine ait yaklaşık 3 bin 600 yıllık yerleşim yeri ortaya çıkıyor.

Elazığ Müze Müdürü ve kazı başkanı Ziya Kılınç, yaptığı açıklamada, 158 kişinin katılımıyla sürdürülen arkeolojik kazıda şimdiye kadar çok sayıda eser ve seramik parçası bulduklarını söyledi.

Yapımı devam eden Kalehan 2 Barajı suları altında kalacak alanda, 2 yıldır çalışma yürüttüklerine işaret eden Kılınç, geçen sene 7 ay süren kazılarda, etrafı surlarla çevrili askeri bir yerleşkeyi gün yüzüne çıkardıklarını, Urartu dönemine ait mezardan bronz kemerler bulduklarını, kemerler üzerinde savaş sahnelerinin canlandırıldığını gördüklerini hatırlattı.

“Sondaj çalışmaları sonucu buranın bir höyük olduğu kanaati uyandı. Koruma Kurulu kararıyla tescillenen höyükte bu yıl da kazı çalışmalarımızı Bakanlık izni doğrultusunda başlattık. Şu ana kadar 36 açmada çalışmalarımız yürümekte. Birçok açmada kazı çalışmaları, zemine inildiği için tamamlandı.” diyen Kılınç, toplam 3 bin 500 metrekarelik bir alanda tamamen zemindeki ana kayaya ulaşana kadar çalışmaların süreceğini aktardı.

Kılınç, Bingöl’ün ilk tarihi bulguları olan bu eserlerin, ileride kurulacak Bingöl Müzesi’ne devredileceğini sözlerine ekledi.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir de Norik Höyük’teki kurtarma kazılarında, 4 farklı kültür katmanı tespit ettiklerini söyledi.

Özdemir, “Kazıda 4 farklı kültür katmanı bulundu. En üst tabaka Bizans, ikinci katman geç demir çağı, üçüncü katman orta dönem denilen Urartu, dördüncü katmanda ise erken demir çağı izleri görülüyor” ifadelerini kullandı.

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