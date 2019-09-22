Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek

Kerem Congar

Avusturya parlamentosu Adolf Hitler liderliğindeki Naziler döneminde ülkeden kaçarak başka devletlere sığınan kişilerin akrabalarına Avusturya vatandaşlığının yolunu açacak tasarıya ‘evet’ dedi.

Buna göre Nazi zulmünden kaçan ya da o dönemde öldürülen kişilerin çocukları, torunları veya büyük torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek. Daha önceden sadece II. Dünya Savaşı dönemi Nazi soykırımına uğrayan Avusturya vatandaşlarının akrabalarına bu ayrıcalık tanınıyordu.

Oy çokluğuyla kabul edilen yasa tasarısı Sebastian Kurz’un başbakanlığı döneminde hükümetteki aşırı sağ Avusturya Halk Partisi tarafından teklif edilmişti. Viyana’nın en büyük Yahudi cemaati lideri Oskar Deutch parlamentonun bu yeni uygulamasından dolayı memnuniyetini dile getirerek “Bu kararla Avusturya tarihi sorumluluğunu yerine getirmiştir.” diye konuştu. Deutch, yasa tasarısına ilişkin başvuru yapabilme hakkına sahip kaç kişinin olabileceği konusundaysa herhangi bir rakam paylaşmadı.

Yeni yasa çerçevesinde Avusturya vatandaşları haricinde, 1918’den önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun günümüzdeki uzantıları olan Çekya veya Hırvatistan vatandaşlığı olan kişilerin akrabaları da bu imkandan yararlanabilecek.

Avusturyalı yetkililer yeni yasa kapsamında istisnai bir durum olduğunu, vatandaşlığa başvuracak kimselerin önceki uyruklarını terk etmek zorunda olmadıklarını açıkladı. Viyana hükümeti Avrupa’da çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ender ülkeler arasında yer alıyor.

https://tr.euronews.com/2019/09/22/nazi-donemi-kurbanlar-nin-torunlari-avusturya-vatandasligina-basvurabilecek-adolf-hitler?fbclid=IwAR2p5W7clQNzDj6-Ir2Ha6ECzn26Y0BPNwqXH7f67qd6e95qE2DkMvf5dds

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