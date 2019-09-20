Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sansür; ‘Sinemada Cinsiyet ve Kimlik’ konulu film gösterim haftası yasaklandı

Öğrencilere, “Eşcinsellikle, dinsizlikle alakalı gösterimler yaptınız. Öğrencileri sapkınlığa teşvik ediyorsunuz” denilmiş

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) yönetimi, öğrencilerin düzenleyeceği, ‘Sinemada Cinsiyet ve Kimlik’ konulu film gösterimi haftasını yasakladı. Sinema haftasında yer alan Ma Vie En Rose, Boys Don’t Cry, Fat Girl, XXY ve Tomboy filmlerinin cinsellik ve şiddet ögeleri içerdiği gerekçesiyle gösterimi yasaklandı.

Birgün’den Dilek Yeğin’in haberine göre, YTÜ Sinema Kulübü’nün bir üyesi benzer olaylarla yıllardır karşılaştıklarını belirtti. Etkinliklerin izinlerinin Spor, Kültür ve Daire Başkanlığı’ndan alındığını ve öğrenci kulüplerinin üzerinde genel bir baskı olduğunu ifade eden üye, “Sinemada Cinsiyet ve Kimlik haftasının daha önce de ‘eşcinsellikle, dinsizlikle alakalı gösterimler yaptınız. Öğrencileri sapkınlığa teşvik ediyorsunuz’ yaklaşımıyla engellendiğini ve öğrencilere ‘Eşcinsellik kırmızı çizgimiz, yarın siz yönetime gelirseniz bu filmleri gösterirsiniz’ dendiğini” anlattı.

Afişlerinin sürekli sansüre uğradığını anlatan kulüp üyesi, bir afişin kadın ve erkek yan yana olduğu halde “İki erkek yan yana” denerek astırılmadığını söyledi. Başka bir afişe kilise çizimi ve haç olduğu için ‘İdeolojimize ters’ denilerek yine izin çıkmadı. Şener Şen’in çıplak olduğu gerekçesiyle Çıplak Vatandaş’ın afişinin de sansürlendiğini anlatan üye, afişlerde sigara ve şarabın görünmesinin de yasak olduğunu belirtti.

Kulüp üyesi öğrenci, “Sansürün olduğu yerde sanattan bahsedilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu zihniyeti ve otoriteyi de tanımıyoruz” diye konuştu.

https://t24.com.tr/haber/yildiz-teknik-universitesi-nde-sansur-sinemada-cinsiyet-ve-kimlik-konulu-film-gosterim-haftasi-yasaklandi,840234

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