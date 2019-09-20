‘Yahudi karşıtı şarkı’ nedeniyle Fransız yazara 24 ay hapis cezası

Gülsüm Alan

Fransız mahkemesi kişisel internet sitesinde Yahudi karşıtı bir rap şarkısı yayınladığı gerekçesi ile Fransız yazar Alain Soral’i hapis ve para cezasına çarptırdı.

Bobigny Mahkemesi Yahudileri hedef alan şarkı klibini yayınlamasından dolayı gerçek ismi Alain Bonnet olan aşırı sağcı yazarı, 18 ayı infaz edilmek üzere 24 ay hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırdı.

Mahkeme klibin derhal internet sitesinden silinmesi talebinde bulundu aksi taktirde günde bin euro para cezası ödenmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu videoda rap şarkıcısı, Rothschild dahil birçok ünlü Yahudinin resminin bulunduğu pankartları ateşe attığı görülüyor.

Geçtiğimiz 15 Nisan tarihinde 60 yaşındaki Alain Soral ‘Yahudilere karşı soykırım yapılmadığını’ savunduğu gerekçesi ile bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Paris Ceza Mahkemesi tutuklama emri çıkarmıştı ancak savcılık yasal bir temel bulunmadığını belirterek bu emri yerine getirmemişti.

https://tr.euronews.com/2019/09/20/yahudi-karsiti-sarki-nedeniyle-fransiz-yazara-24-ay-hapis-cezasi

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