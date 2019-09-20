Ünlü Ermeni fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in sergisi bu sefer New York’ta açılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, geçen yıl vefat eden Ermeni fotoğraf sanatçısı ve fotomuhabiri Ara Güleri dünyaya tanıtan sergi dizisi hazırlandı. Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, Nisan ayında Londra Saatchi Galeri’de, Mayısta Paris Polka Galeri’de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya’da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı’nda izlenime sunuldu. Sergi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD’ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York’ta da açılacak.

Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündeminde olan, Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlikten biri olarak seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ana eksenini, Ara Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brgitte Bardot’dan Sophia Loren’e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.

Sergi kapsamında “Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet” başlıklı bir de panel gerçekleştirilecek. Panele Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Chrsitopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşmacı olarak katılacak.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York’tan sonra Roma’da Trastevere Müzesi’nde, daha sonra Mogadişu’daki Türk Büyükelçiliği’nde sanatseverlerle buluşacak. Serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri, resmi hava yolu sponsorluğunu da Türk Hava Yolları üstleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/20/Ermeni_Ara-Güler-New-York/164804

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...