Lübnan Savunma Bakanı: “Ben bakan olarak ilk defa Ermenistan’a geliyorum. Ailemin temasları çok derin”

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen ortak brifingte Lübnan Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab önemli açıklamalarda bulundu.

Lübnan Savunma Bakanı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben Lübnan Savunma Bakanı olarak ilk defa Ermenistan’a geliyorum. Ailem temasları çok derin olduğu için ailem ile buradayım.”

Ermenistan ve Lübnan ile askeri, siyasi ilişkilerin derin olduğunu söyleyen İlyas Ebu Saab, çeşitli anlaşmalarla önceden kaydedilmiş askeri işbirliğinin noktalarının hayata geçirilmesini belirtti.

Bakan İlyas Ebu Saab, “istihbarat bilgi paylaşımına dair konular ele aldık. Bu da çok önemli bizim için. Bunlar silahlı kuvvetlerimizin pekiştirilmesi için bize yardımcı olur.” Ifadelerini kullandı.

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