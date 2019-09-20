Joe Biden: “ABD, Ermeni Soykırımı konusundaki nihai tutumunu açıklamalı”

ABD eski Devlet Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Ermeni Davası Konseyi’ne (ANCA) bir mektup ileterek, ABD’nin Ermeni Soykırımı konusundaki nihai tutumunu ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.

Ermeni Davası Konseyinden yapılan açıklamaya göre Biden, “ABD, Ermeni Soykırımı konusundaki nihai tutumunu açıklamalı. 1.5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocukların ölümüne ve 2 milyon Ermenilerin kendi evlerinden sürülmesine sebep olan o korkunç gerçeği asla unutmamalıyız ve sessiz kalmamalıyız.

Bu gerçeği tamamen tanımasak, hatırlamasak ve çocuklarmıza aktarmasak, “bir daha asla” ifadesi artık anlamını yitirecek. Soykırım gerçeğini hatırlayamaz ve tanıyamaz olmamız, gelecekte yeni kitlesel cinayetlerin yolunu açacaktır” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/20/Joe-Biden-ABD-Ermeni-Soykırımı/164789

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