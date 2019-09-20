Ermenistan’ın Sanahin Manastırı’nın korunmasına ABD’den 100.000 dolarlık finansman

ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu, Ermenistan’daki kadim tarihi ve kültürel eserlerden biri olan Sanahin Manastrıının korunması ve restorasyonu için 100.000 ABD doları miktarında finansman sağlayacak.

ABD Büyükelçiliği’nin Facebook’taki resmi sitesinde konuyla ilgili yapılan paylaşımda, finansmanın özellikle Surb Hakob Kilisesinin, Grigor Tutevordi khaçkarının ve Surb Hovhannes Kilisesinin korunması için verileceği bildirildi.



UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Sanahin Manastırı, 10-13 asırlardaki Ermeni kilise mimarisinin en güzel geleneklerinin yansıtıyor. Manastır bölgesinde 50’den fazla khaçkar bulunuyor. Bunların en meşhuru ise Sanahin Piskoposu Grigor Tutevordi anısına yaptırılan khaçkarıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/20/Ermenistan-Sanahin-Manastırı-ABD-UNESCO/164766

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