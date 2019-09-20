Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın görüşme tarihi belli oldu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesinden edinen bilgiye göre 23 Eylül’de Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri bakanları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları’nın arabuluculuğunda New York’ta bir araya gelecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantılarna katılmak için 22 Eylül’de New York’a gidecek.

Dışişleri’nin açıklamasında ziyaret sırasında 23 Eylül’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov ile bir görüşme öngürüldüğü ifade edildi.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, gazetecilerin verdiği “BM Genel Kurulu Toplantısı’nda Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları arasında görüşme olabilir mi?” sorusuna şöyle cevap vermişti:

“AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları tarafından Dışişleri bakanları arasında görüşme düzenlemesiyle ilgili bir teklif geldi. Taraflar, görüşmenin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Görüşmenin tarihi ve yeri konusunda ise kararlaştırılmış bir şekilde açıklama yapma bir ilkemiz olduğunu birçok kez söyledik.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/20/Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ-New-York/164758

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