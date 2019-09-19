Tüm Dünya Yaratılışı’nın Korunması İçin Dua Günü Büyükada’da Yapıldı

Tüm Dünya Yaratılışının Korunması adına yapılan Dua Günü, bu sene de Büyükada San Pacifico Kilisesi’nde 14 Eylül pazar günü yapıldı. İstanbul Latin Katolik Kilisesi Laudato Si Grubu tarafından organize edilen dua gününde öncelikle Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Göçmen Kadınlar temsilcisi konuşma yaptı.

Ardından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Şişli ofisinden gelen Etienne Gonin, ozon tabakasıyla ilgili bilgi verirken ozon tabakasının incelmesini nasıl yavaşlatabiliriz diye konuştu. Aynı zamanda 16 Eylül 1987’de imzalanan Montreal Protokolü’yle birlikte resmileşen “Dünya Ozon Tabakasını Koruma Günü”nün bu 32. yıl dönümünü hatırlattı.

Daha sonra Papa Françesko’nun Laudato Si kitabından dünyanın korunmasıyla ilgili düşünceleri okundu. Sahile giden katılımcılar belediyenin izniyle farklı noktalardaki yeşil alanları ve deniz kenarını temizlediler. Plastik şişeler ve kapaklar, kağıtlar, sigara izmariti 2,5 saat boyunca toplandı.

San Pacifico Kilisesi’nde Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Ruben Tierrablanca duayı yönetti. Vaazında; “Yaratılışın iyiliklerini her zaman makul bir şekilde kullanmıyoruz; su, ışık, hava, bitkiler, doğa genellikle acı çekiyor ve iyisini hak ediyor. Son ciddi problem Amazon’un ormansızlaştırılması, Dünya’nın ciğerlerini yok ediyorlar Bu akşam, duyduğumuz Tanrı’nın sözünden esinlenerek, yaratılışla ve tek Yaratıcı Rab ile benzersiz ve gerçek Tanrımızla bu sözleşmeyi yenilemek istiyoruz. Evrensel tufandan sonra, gökkuşağı Tanrı ile halkı arasında bir anlaşma simgesi oldu: arınma, sözleşme ve vaat. Bunlar, yalnızca temiz bir çevreye değil, Tanrı’nın yaptığı ve sevgisi ile bize vermiş olduğu çalışmalara olan taahhüdümüzü yenilemek için kurmak istediğimiz üç unsurdur” dedi.

Yaratılış Duası okundu ve dua bittikten sonra Episkopos Monsenyör Ruben Tierrablanca’nın katılanlarla iki zeytin ağacını alarak bahçeye çıktı ve Rum Ortodoks Kilisesi İstanbul Patrikhanesi temsilcisi ile genç ağaçları bahçeye diktiler.

(SAT-7 TÜRK/Nathalie Ritzmann)

http://haber.sat7turk.com/tum-dunya-yaratilisinin-korunmasi-icin-dua-gunu-buyukadada-yapildi/

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