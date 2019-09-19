Rafael Demircan yanık tedavisi için hastanede

Gençlerbirliği camiasının sevilen ismi, son yıllarda Avustralya’da yaşayan Ankaralı Ermeni Rafael Demircan yanık tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Rafael Demircan Avustralya’da yaşadığı dinlenme evinde Gençlerbirliği maçını izlemek için yerel saatle 03.00’te televizyon karşısına geçti. Bu sırada yaşanan kazayla üzerine örttüğü pikenin alev alması sonucu vücudunun önemli bir kısmı yandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan Demircan’ın durumunun ağır olduğu ve peşpeşe deri nakli ameliyatlarına girmesi gerektiği belirtiliyor. Rafael Demircan’ın durumuyla ilgili bilgi almak ya da mesaj göndermek için oğlu Aret Demirciyan ile aretdem@hotmail.com adresinden temasa geçilebilir.

Demircan sadık bir taraftarı olduğu Gençlerbirliği’nde yöneticilik de yapmış ancak camiadan buruk bir şekilde uzaklaşmış bir futbolsever. Demircan’ın o döneme dair anıları 2012 yılında Agos’ta yayınlandı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22936/rafael-demircan-yanik-tedavisi-icin-hastanede

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