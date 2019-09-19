MAKRUHİ BÜYÜKHAGOPYAN’IN ZİYARETİ

Marmara Gazetesi’nin eski editörü ve eğitimci Makruhi Büyükhagopyan, 19 Eylül 2019, Perşembe, saat 10.00’da, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan tarafından kabul edildi.

Sayın Büyükhagopyan çalışmaları ile ilgili çeşitli bilgiler aktardıktan sonra A.B.D.’nin Batı yakası Ruhani Önderliği tarafından düzenlenen “20nci yy’ın ünlü kilise hizmetkârları” konulu bir konferans için 8 Ekim 2019 tarihinde Amerika’ya davetli olduğunu ilave etti.

Episkopos Hazretleri bu konudaki mutluluğunu dile getirdikten sonra bilgi ve birikimini cemaatin hizmetine sunmaya devam etmesini tavsiye etti.

Patriklik Kaymakamı ziyaret için Sayın Büyükhagopyan’a teşekkür ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/makruhi-buyukhagopyanin-ziyareti/

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