Ermeni Apostolik Kilisesi’nin 5 Büyük Bayramından Biri Olan “HAÇVERATS” Kutsal Haç’ın Yüceltilişi Bayramı Kutlandı

Hristiyan dünyasında kutlanılan HAÇ bayramı Türkiye Ermenileri Apostolik Kiliseleri’nde de 15 Eylül pazar günü kutsal sunu ayinleri ile kutlandı.

3 aylık tadilat döneminin ardından perşembe günü kutsanarak yeniden ibadete açılan Samatya Surp Kevork Kilisesi’ndeki ayine Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan riyaset ederken, kutsal sunu ayinini kilisenin din görevlisi Peder Zohrap Civanyan gerçekleştirdi. Peder Zohrap Civanyan ve kilise Diakos ve Mugannileri tarafından yapılan sabah dualarının ardından kutsal sunu ayinine geçildi. Peder Civanyan kutsal sunu ayinini gerçekleştirirken sunaktaki yardımcılığını kıdemli diyakos Haçik Sarılı yaptı, Surp Kevork Kilisesi diyakos ve muganiileri de eşlik ettiler. Episkopos Sahak Maşalyan’ın riyasetindeki ayinde Sevan Agoşyan şefliğinde, Samatya Surp Kevork Kilise korosu ilahileri seslendirdi. Ayin sırasında Episkopos Maşalyan vaazında, Haçverats Bayramı’nın tarihi ve öneminin yanısıra, haçın birçok sembolik anlamlar taşıdığını, yatay çizginin dünyevi yaşamı, dikey çizginin ise tanrısal yaşamı betimlediğini ve her insanın yaşamında bu iki çizginin mutlaka kesişmesi ve haçı oluşturması gerektiğini örneklerle anlattı. Her Hristiyan’ın İsa Mesih gibi Haçını sırtlaması gerektiğini dile getirdi.

Ayin sonunda Rabde uyuyanlar için Ayin i Ruhani duaları okunup kortej halinde ilahiler eşliğinde kilise bahçesine çıkıldı. Burada Reyhan ve Fesleğenlerle süslenmiş Haç ile dünyanın dört yönüne dönülerek Antasdan duaları okunurken, Episkopos Maşalyan, bereket ve huzur getirmesi için üzerlerine gül suyu serptiği ve gelecek yıl da bu dualara katılabilme dileklerini sunduğu kalbalık imanlı topluluk kutsanmış Reyhan ve Fesleğen parçalarından alarak kiliseden ayrıldı.

“HAÇVERATS” (Haçın yüceltilişi) HAÇ BAYRAMI NEDİR?

327 yılında İsa Mesih’in Haçlandığı çarmıh yani tahta Yeruşalim’de bulunur. Dönemin Bizans imparatoru Kostantin ve Annesi Aziz Helena, İsa Mesih’in çarmığa gerildiği Golgota tepesine büyük bir kilise inşa ettirirler. Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük mabetlerinden biri olan bu “Diriliş Kilisesi” nin içine de bu Haç koyulur. 614 yılında Pers imparatorluğunun saldırısı ile Kudüs talan edilir ve mabetteki Haç alınarak İran’a esir götürülür. Bu olay Hristiyan dünyasında şok yaratır. 14 yıl boyunca savaş hazırlığı yapan dönemin Bizans İmparatoru Heraklos, 628 yılında Ermeni askerlerinin de katılımı ile hazırladığı büyük ordusunu İran’a sürer, yapılan tüm savaşları kaybeden Pers’ler çaldıkları Haç’ı iade ederek savaşı sonlandırırlar. Esaretten kurtulan Haç İstanbul’a getirilene dek Anadolu da geçtiği tüm yerleşim yerlerinde halk tarafından coşkuyla ve Reyhanlar Fesleğenlerle süslenerek karşılanır. İstanbul’a gelen Haç daha sonra Kudüs’e götürülerek yeniden mabede koyulur. Ermeni Apostolik Kilisesi de bu tarihi olayı kendi kilise takvimine ekleyip 5 büyük bayramdan biri olarak kutlar. Yortu günü kutsal ayin sonrasındaki tören sırasında kilisenin dört yönüne (doğu-batı-kuzey-güney) ilahiler eşliğinde döndürülen Haç atalarının anısına Reyhan ve Fesleğenlerle süslenir, ayin sonrasında bu çiçekler halka dağıtılır. O haç sonraki yıllarda, yeniden tehlikede olmaması için parçalanarak dünya kiliselerine dağıtılır. Büyük bir parçası Kudüs Ermeni Apostolik kilisesinde bulunan bu haçtan, sonraları inşa edilen kiliselerin Haçı için küçük parçalar gönderilir.

http://haber.sat7turk.com/ermeni-apostolik-kilisesinin-5-buyuk-bayramindan-biri-olan-hacverats-kutsal-hacin-yuceltilisi-bayrami-kutlandi/

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