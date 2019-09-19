ABD Kongre üyeleri, Ermenistan ve Karabağ’ı ziyaret edecek

ABD Kongre üyeleri Jackie Speier Kanchelian, Judy Chu ile Frank Pallone, 1 Ekim’de başlayacak olan bir haftalık Ermenistan ziyaretleri kapsamında Dağlık Karabağ’a da gidecek.

Kongre’de yaptığı bir konuşmada Judy Chu, “Özellikle Artsakh ilgimi çekiyor ve ziyaret etmeyi planlıyorum. Orada neler olup bittiğini kendi gözümle görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Judy Chu tarafından Kongreye suunulan ve Karabağ’da ateşkesin pekiştirilmesini hedefleyen önerge, yaklaşık bir ay önce onaylanmıştı. Buna göre, Artsakh – Azerbaycan sınır hattının boyunca ateşkes ihlallerinin hangi taraftan yapıldığını tespit eden cihazlar yerleştirmek kousundaki Royce-Engel önerisinin hayata geçirilmesi için 4 milyon dolar miktarında finansman sağlanacak.

Judy Chu, aynı zamanda ABD tarafından direkt Karabağ’a 6 milyon dolarlık destek sağlamayı da hedefliyor.

Kongre üyesi Frank Pallone ise, Kadife Devriminden sonra yapılacak bu ilk ziyaretin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Ermenistan ziyaretimizin sebeplerinden biri de Ermenistan’ın yeni hükümet ile parlamentosuna destek vermektir” yorumunu yaptı.

Pallone, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Karabağ’ı ziyaret etmekten kaçınmayı önerdiğini, ancak Ermenistan’a gelecek heyetin yine de Karabağ’a gitmekte kararlı olduğuna da belirtti.

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