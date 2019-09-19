2200 yıllık heykel bulundu

DUVAR – Çanakkale’de bulunan Assos liman kentinde Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık aslan heykeli ile Doğu Roma döneminden kalma bin 500 yıllık 3 gözlü ocak bulundu.

Kazı başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, kentin batı nekropolisinde yer alan ana kapının hemen gerisindeki Bizans dönemine ait yapılar olduğunu dile getirdi.

Arslan, “Bu yapılardan biri ‘Xenodochion’ adını verdiğimiz, o dönemde han olarak kullanılan bir kompleks yapıydı. Bu yapı içindeki çalışmalarda başka dönemlere ait bir aslan heykeli parçası bulundu. Bu aslan heykeli büyük olasılıkla Helenistik döneme ait olmalı fakat daha sonra Bizans döneminde bir yapı içinde ikinci bir yapı malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz” dedi.

Aslan heykelinin milattan önce 2’nci yüzyıldan kalma olduğunu değerlendirdikleri bilgisini veren Arslan, bunun da 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kazı başkanı çalışma yürüttükleri bir başka bölgenin ise agora olduğunu belirtti. Agoranın batısında yer alan Bizans yapılarındaki kazılarda da önemli bir buluntu elde ettiklerini kaydeden Arslan, “Yapıların birinin içinde o dönemde pişirme ocağı olarak kullanılan ve üzerinde aynı anda üç kapla pişirme yapılabilen bir ocak bulundu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...