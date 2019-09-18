Romanya’da Ermeni dil, alfabe ve kültür günü kutlanabilir

Romanya Senatosu, 12 Ekim gününü Romanya’da Ermeni dil, alfabe ve kültür günü olarak tanıyan yasa tasarısını 18 Eylül tarihinde oybirliğiyle kabul etti.

Ermenistan’ın Romanya Büyükelçisi Sergey Minasyan, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Yasa tararısı, Romanya Parlamentosunun milletvekilileri Varujan Pambukçyan ile Varujan Voskanyan’ın inisiyatifi ile hazırlanmıştı” ifadelerine yer verdi.

Romanya’daki iç kanunlara göre yasa tasarısı, Parlamento’nun Alt Kanadı tarafından da onaylanmalı ve ardından Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmalıdır.

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