Gençler, 5. Dünya Gençlik Parlamentosu’nda Buluştu

Dünyanın dört bir yanından gelen gençler İspanya’daki Salamanca Pontifical Üniversitesi’nde düzenlenen 5. Dünya Gençlik Parlamentosu’na katıldı.

Dünya Gençlik Parlamentosu, gençleri gelecekteki vizyonlarında kişisel ve sosyal yaşamlarında birlik, yönlendirme ve anlam kazandırma konularında teşvik ediyor.

Bir hafta süren etkinliğe 22 ülkeden 120’den fazla genç katıldı. “Idente Youth” tarafından desteklenen bir proje Dünya Gençlik Parlamentosu (WYP)’nun ilk toplantısı 2009’da Roma’da düzenlenmişti.

Salamanca kentinde düzenlenen konferansta katılımcılar deneyimlerini paylaşarak, barış umutlarını dile getirdi. Brezilya’dan Paula Garcia, ‘‘Yılda 60 bin cinayetin yaşandığı ve yoksullukla mücadele edilen bir ülkede yaşıyorum. Bu bizim savaşımız. Gelecekteki barış umudunu kalbimde taşıyacağım’’ diye belirtti.

Ekvator’dan Kichwa Otavola halkının üyesi olan Eder Santacruz, ‘‘Sorunları çözmede çatışma yerine diyalog kullanılmalı. Dünya Gençlik Parlamentosu’nda farklı kültürlerin, etnik kökenlerin ve dinlerin bir araya gelmesinin mümkün olduğunu görebiliyoruz’’ dedi. (vaticannews.com)

http://haber.sat7turk.com/gencler-5-dunya-genclik-parlamentosunda-bulustu/

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