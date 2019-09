Ermeni Soykırımı hakkındaki ilk filmin senaryosu, Ermenistan’daki Soykırım Müzesine hediye edildi

Ermeni Soykırımı’ndan kurtularak gördüğü vahşetleri kitaplaştıran Aurora Mardiganian’ın (Arşaluys Martikyan) hediye notunu (Haziran 1920 tarihli) taşıyan nadir bir kitap, ABD’li Nadia Shahgaldian tarafından Ermeni Soykırımı Müze –Enstitüsüne hediye edildi.



Kitap, Aurora’nın tanınmış “Parçalanmiş Ermenistan” (Ravished Armeni”) adlı kitabı esas alınarak çekilen “Rular ihalesi” adlı sessiz filmin senaryosunun ilk baskısıdır (The Auction of Souls, The story of Aurora Mardiganian, the Christian girl who survived the great massacres, scenario by Frederic Chapin, staged by Oscar Apfel, produced by W. Selig, New York, 1919).

Bu nadir kitabın, Nadia Shahgaldian’ın eşi tarafından “RareBooks”tan yaklaşık 20 yıl once satın alındığı ve yıllar boyunca Shahgaldianların evinde kutsal kalıntı olarak saklandığı öğrenildi.

Aurora Mardiganyan’ın hatıralarının yer aldığı günlük defteri, “Parçalanmış Ermenistan” veya “Ruhlar İhalesi” adıyla 1918 yılında ABD basınında yayınlanmıştı. 1919’da “Ruhlar İhalesi” adıyla çekilen sessiz filmde oynayan Aurora, yaşadıklarını bir kez daha yaşamaya ve ekrandan anlatmaya mecbur kaldı. Böylece Ermeni Soykırımı’nın korkunç sahnelerini yeniden canlandıran ilk filmde oynayan Aurora Mardiganyan, ilk Ermeni kadın oyuncu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/18/Ermeni-Soykırımı-Aurora-Mardiganyan/164524

