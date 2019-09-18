BENGÜTÜRK TV DE KONUŞAN MİLLETVEKİLİ ŞAMİL AYRIM ERMENİLERİN İŞGALCİLİĞİNİ, BÜTÜN DÜNYAYA ANLATMALIYIZ

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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyi desteyi ile “Halkla İlişkilerin Gelişimi” Sosyal Birliği’ başkanı Anfisa Zinyeddin’in hazırladığı hayata geçirdiği ” Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı işgalci siyasetinin şehirler ve Azerbaycan için tehlikesi konusunda dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi ” projesi, konusunda çekilen Bengü Türk TV programında konuşan, İstanbul AKP Millet vekili, Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası dostluk gurubu başkanı Şamil Ayrım,” Karabağ meselesi bütün Türk dünyasının meselesidir.

Bütün Türkler Karabağ’a sahip çıkmalıdır. Ermenilerin Türk düşmanlığı işgal ettiği topraklar dan bellidir.Bugün Azerbaycan’ın topraklarını işgal eden Ermeniler her fırsatta Türk düşmanlığı yapıyorlar.Bunun için bütün Türk dünyası birlik içinde olmalıdır.Ermenistan bu işgalci siyaseti ile Türk dünyası özellikle Azerbaycan için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.Kamuoyunu, hür dünyayı Ermenistan’ın bu işgalci politikası hakkında bilinçlendirmek lazım .Maalesef Hür dünya devletleri Ermeni diasporasının etkisinde kalarak Türk Devletini suçlamaktadır. Buradan AB ve diğer devletlere sesleniyorum bu tür oyunlara gelmesinler. Gerçekler ortada Ermeni devleti işgalci bir devlettir. Bu işgale son vermeli Azerbaycan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmelidir.”dedi.

Diğer konuşmacılarda Ermenistan’ın işgalci politikasını eleştirdiler.

https://yesiligdir.com/haber/detay/25154

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