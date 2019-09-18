ABD Temsilciler Meclisi, Ermenistan’a 40 milyon dolar ek destek verme önerisini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 2019 yılında Ermenistan’a 40 milyon ABD doları miktarında ek destek sağlama önerisini oyların büyük çoğunluğuyla kabul edildi.

Öneriyi hazırlayan Kongre üyesi Jackie Speier Kanchelian, Amerika Ermeni Asamblesi tarafından Washington’da düzenlenen akşam sırasında ABD’nin, Ermenistan’da demokrasinin kurulmasına destek vermesi gerektiğini vurguladı.

2018’de yaşanan Kadife Devriminin, hem Ermenistan, hem tüm dünya için eşi benzeri olmayan bir olay olduğunu dile getiren Kanchelian, Ermenistan’ın şu anda kendi ekonomisini geliştirmek, bölgedeki konumunu pekiştirmek ve kendi vatandaşları için imkanlar yaratmak dahil üç önemli misyonu olduğunu ifade etti.

Kanchelian, ABD Kongre üyelerinden oluşan bir heyetin, Ermenistan ile işbirliğini pekiştirmek ve genişletmek hedefiyle 1 Ekim tarahinde Ermenistan’ı ziyaret edeceğini de bildirdi. Heyetin Ermenistan ziyareti bir hafta sürecek.

Kongre üyesi, “Eminim ki Ermenistan’daki yeni gerçeklere tanıklık edeceğimiz için gurur duyacağız. Bütün dünyada demokrasi gerilerken Ermenistan’da gözle görülür elle tutulur demokrasi var. Ermenistan, bu karanlık manzarada bir parlak noktadır ve bu ışğın parlamaya devam etmesini sağlamak, hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Kendi Ermeni kökeniyle her zaman gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Kanchelian, ABD–Ermenistan ilişkileirnin yakınlaşmasına her zaman inandığını da vuguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/18/ABD_Ermenistan-Jackie-Speier-Kanchelian/164564

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