Ukrayna’lı Ermeni antrenör, Devlet Başkanı’nın özel ödülüne layık görüldü

Ukrayn’nın Zaporijya şehride yaşayan ve çalışan Ermeni antrenör, Devlet Başkanı Vladimir Zelinski tarafından özel ödül aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı, 14 Eylül’de ülkede kutlanan Fiziksel Kültür ve Spor günü vesilesiyle ödül ve unvanlar takdim etti.

Zapoijye’deki 6. Grekoromen Güreş Okulu antrenörü Lavrenti Maylamyan, “Ukrayna Fiziksel Kültür ve Spor Onurlu Çalışanı” unvanına layık görüldü. Maylamyan, Zaporijye Ermenileri Birliği’nin Başkanı olarak da biliniyor.

Ermeni antrenörün 6 öğrencileri, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/17/Ukrayna-Zelinski-Maylamyan/164394

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