Tom Hanks’in TV Yıldızı Olan Kilise Vaizi Rolü, Kötümserliğe Olumlu Bir Alternatif Sunuyor

Tom Hanks’in yeni filmi, A Beautiful Day in the Neighborhood’da Amerikalı çocuk tv ikonu Fred Rogers rolünü üstlenmeye karar vermesinin nedenlerinden birinin kötümserliğe olumlu bir alternatif olduğunu söyledi.

ABD’de Şükran günündeki ilk gösteriminden bir hafta önce Toronto Film Festivali’nde gerçekleşen dünya prömiyerinde, eleştirmenler Hanks’in yumuşak huylu Fred Rogers karakterine övgüler sundular.

2003 yılında hayatını kaybetmiş olan Fred Rogers, “Bay Rogers’ın Mahallesi” adlı tv programı ile nesillerce Amerikalı çocukları eğlendirmiş olan bir Presbiteryen Kilisesi vaiziydi.

Fred Rogers

Bu rolün kendisine neden çekici geldiği sorusuna Hanks; “Kötümserlik günlük yapı ve ilişkilerin varsayılan pozisyonu haline gelmiştir” şeklinde cevap verdi ve ekledi: “Neden? Çünkü kolaydır ve iyi para kazandırır.”

Yönetmeni Marielle Heller olan A Beautiful Day in the Neighborhood filmi, Fred Rogers’ın gazeteci Tom Junod ile olan arkadaşlığını ele alıyor.

Junod, Rogers ile Esquire dergisi için yazdığı profil yazısı için bir seri röportaj yaptığında, ikili arasında derin bir bağ oluşmuştu.

Filmde, Junod bu görevi ilk kabul ettiğinde gazeteci kötümserlik örneği sergiler ama daha sonra hayata bakış açısı bu iyi kalpli sunucu ile tanıştığında radikal bir değişim gösterir.

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood filminin setinde.

Fred Rogers hakkında daha fazla yorum yapan Hanks, bu tv ikonunun mesajının, sırf kötümser olmadığı için çekici olduğunu söyledi: “Ama bence Fred Rogers ilk çocuk programlarını gördüğünde kötümser bir şey gördü ve neden 2-3 yaşındakilere kötümser bir şey gösterirsin ki? Bir oyuncağa sahip olmadığın için yeterince havalı değilsin, ya da birisinin kafasına vurulması komik bir şeymiş gibi…”

“Bu seyirciyi alaya alan bir muameledir ve biz buna o kadar alışmışız ki, Hey bugün mahallede çok güzel bir gün! gibi basit bir mesajla karşılaştığımızda sudan çıkmış balığa dönebiliyoruz. Bence iyi hissetme hakkına sahibiz. Kötümserliğin de yeri vardır ama neden ilk tepkimiz bu olsun?” ifadelerini kullandı.

Variety dergisi değerlendirmesinde Hanks için “sadece iyi değil aynı zamanda büyüleyici. Fred Rogers’ın efsanevi tavırlarını almış ve Rogers’ın iç ruhuna bir kanal olarak kullanmış. Bu inanılmayacak kadar iyi olan adama inanmanızı sağlamış” açıklamasında bulundu. (CT)

A Beautiful Day in the Neighborhood, 27 Şubat 2020’de sinemalarda.

http://haber.sat7turk.com/tom-hanksin-tv-yildizi-olan-kilise-vaizi-rolu-kotumserlige-olumlu-bir-alternatif-sunuyor/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...