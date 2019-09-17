Paşinya’dan Azerbaycan iddialarına cevap: “Karabağ Ermenistan’dır ve nokta!”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Vanadzor’da düzenlenen basın toplantısında Artsakh (Dağlık Karabağ) meselesine değindi. “Azerbaycan, Karabağ’ın Azerbaycan’ın bir parçası olması gerektiğini iddia ederek bu talebinin kesin ve tavizsiz olduğunu ileri sürüyorsa, Ermenistan da Karabağ’ın Ermenistan olduğunu demeli, nokta koymalı” yorumunu yaptı.

Paşinyan, “Azerbaycan, Karabağ meselesinin sadece bir ilke kapsamında, yani Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunması şartıyla çözülmesi gerektiğini her defasında tekrar ediyor. Ancak Minsk Grubu eşbaşkanlarıyla yapılan görüşmelerde Karabağ’ın, Azerbaycan’dan tamamen bağımsız olması dahil çok farklı statülere sahip olabileceği vurgulanmıştır” şeklinde konuştu.



Karabağ’daki çözüm ne olursa olsun, hem Ermenistan, hem Karabağ ve hem de Azerbaycan halkları için kabul edilebilir olması gerektiğini bir kez daha dile getiren Ermenistan Başbakanı, henüz bir yıl önce benzeri bir açıklama yaparak Azerbaycan’dan da aynı nitelikte bir açıklama beklediğini, ancak Azerbaycan hükümetinden beklenen cevabın alınmadığını belirtti.



5 Ağustos tarihinde Stepanakert’te düzenlenen mitingte konuşan Nikol Paşinyan, 2050 yılına kadar Ermenistan’ın çözmesi gereken meselelere değindi. Başbakan, Karabağ’ın çözülmesi gereken bir mesele olmadığını ifade ederek, “Çünkü Karabağ Ermenistan’dır ve nokta” açıklamasını yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/17/PPaşinyan-Karabağ-Ermenistan/164405

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...