MÜSLÜMAN BİR BABA GAYRİ MÜSLÜM EŞİ İLE ÇOCUĞUNA VAFTİZ YAPTIRABİLİR Mİ?

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Mehmet Kaçar

Bugünün Avrupasında, pek çok Müslüman birey gayri Müslim bir eşe sahiptir. Bu tür aile yapılarında tabi bir netice olarak da çocuk sahibi oluyorlar. Bir çok aile Müslüman ve Hristiyan bir yapıya sahip oldukları için bu ailelerin çocukları da ya Müslüman ya da Hristiyan inançları doğrultusunda yetiştiriliyorlar. Avrupa da gayri Müslimlerle evlenen bazı gençlerin İslam Dini yönünden yetersiz bilgilerinin olması yahutta yeterli bir dini akait bilgilerine sahip olmayışları, onların çocuklarınında gayri Müslim olarak yetişmelerine neden olmaktadır.

Bu tür bir aile yapısına sahip olan gençlerin gayri Müslim olan eşleri, doğan çocuklarını vaftiz yaptırmak için kiliseye götürmektedirler. Hatta bazıları eşlerini de bu kilise ayinine katılmaları için zorlamaktadır. Bu tür bir davranış İslami açıdan doğru bir konum mudur acaba diye düşündüm. Bana bu soruyu soran dostuma, İslam akaidine göre yani inancına göre doğru olanı nasıl anlatacığımı araştırdım. Ailenin devamı için kilisedeki vaftiz ayinine katılmak ve çocuğunu vaftiz ettirmek acaba caiz olur mu?

Başta Avrupa olmak üzere Rusya gibi ülkelerde yaşayanlar yahut oralara herhangi bir nedenden dolayı hicret etmek zorunda kalanlar, oralarda yaptıkları evliliklerde dini ve ahlaki ölçüleri ön plana çıkarmayıp, duygu ve fiziki görüntüye kanarak gayri Müslimlerle evleniyorlar. Nefislerine yenik düşen bu gençler, gayri Müslim kızlarla evlenmeyi tercih ediyorlar. Bu evlilik çeşidi İslam akaidine göre caiz olan bir evliliktir. Müslüman bir erkek, ehli kitap (Yahudi-Hristiyan) bir bayanla evlenebilir:” Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar-mihirlerini verdiğiniz takdirde- size helâldir”(5/5) Bunun tersi olarak da Müslüman bir kadının Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmesi yasak konulmuştur. Maide Suresi 5 ve Mümtehine Suresi 10. ayetler bu konuyu açıklamaktadır. Bu yasağın sebebi ise Müslüman olan bir bayanın ve çocuğunun baba tarafından İslam dışına çıkma imkanının varlığıdır. Çünkü İslam’da evlilik ibadet şeklinde telakki edilmiştir.

Gayri Müslim bir eşle evlenecek olan Müslim bir gencin salt imanlı olması da bazen gayri Müslim bir bayanla evlenmesine yeterli olmayabilir. İmanın yanında ekonomik düzey, sosyal statü, bilgi, eğitim, kariyer, dini yorum farkı, memleket gibi asgari müştereklerde eşlerin birbirlerine denk olması gerekmektedir. Bu denkliğe de İslamda küfüv adı verilir. Eşlerin bir birine denk olması daha sonradan doğabilecek problemleri önleyici bir tedbirdir. O halde denkliği görmezden gelerek sadece hissi, duygusal ve fiziki bir evlilik pek çok probleminde doğmasına neden olabilecektir. O halde gayri Müslim bir kadını eş seçmek denklik ilkesine aykırı olur. Bunun tersi olan bir durumda zaten mantıki olarak da denk olmaz.

Müslüman bir erkeğin gayri Müslim bir kadınla evliliğine cevaz veriyorsa da gayri Müslim bir kadınla elbette kendi dinini iyi bilen ve dininin gereklerini yaşayarak evlatlarına da öğreten bir kimse ise çocuğunu kendi inanç ve dini üzere yetiştirmek ister. Bunun tam aksine, Müslüman baba’da gerek kendinin ve gerekse çocuklarının dini hayatları konusunda daha duyarlı ve dikkatli değilse, çocuklarını kendi inançları üzere zaten yetiştiremez. Gerçeklerle yüz yüze kalınca da ya hanımının görüşlerine boyun eğer ya da en başta iyi düşünerek karar vermediği ve çocuğunu İslam üzere yetiştiremediği için anlaşamayarak, nihayetinde boşanmaya karar verir. Bu durumda da çocukların velayetinin kime verileceği gündeme gelir. Bu istenmeyen neticelerle karşılaşmamak için denkliğe bir de din birliğini eklemekte fayda var. İnanç birliği, din birliği aile yapısında tuğlaları yapıştıran çimento misalidir. Boşanma durumu yok ise o zaman eşimizi kırmadan, üzmeden ikna yollarını kullanarak, gönlünü alarak çocuğumuzu yetiştirmeliyiz. İslamda her çocuk temizdir ve vaftize yani başkasının günahından arınmaya ihtiyacı yoktur. Selametle!

http://www.hakimiyet.com/musluman-bir-baba-gayri-muslum-esi-ile-cocuguna-vaftiz-yaptirabilir-mi-14317yy.htm

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