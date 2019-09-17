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Henrikh Mkhitaryan, “Roma- Sassuolo” maçının en iyi futbolcusu

2019-09-17

Ermenistan’ın Milli Futbol Takımının ve İtalya’nın “Roma” takımının oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, “Roma” – “Sassuolo” maçının en iyi oyuncusu oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından “Roma”, 3. hafta maçında konuk ettiği “Sassuolo”yu 4-2 yendi. “Roma”nın Twitter hesabında yapılan oylamada Ermeni  futbol yıldızı, karşılaşmanın en iyi futbolcusu olarak seçildi.

Henrikh Mkhitaryan, ilk kez forma giydiği takım için hemen ilk maçta gol attı.

Ermeni futbol yıldızı, bir yıl süreyle “Roma”ya geçti. Kira süresi bitince “Roma”, futbolcunun tam trannsferini talep edebilecek. Henrikh Mkhitaryan, “Roma”da yıllık 3.5 milyon Euro maaş alacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/17/Ermeni-Henrikh-Mkhitaryan-Roma-Sassuolo/164437

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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