Ermeni güreşçi, sakatlığı nedeniyle finale katılamadı: Gümüş madalyaya layık görüldü

Ermenistan Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın sporcusu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Artur Aleksanyan (97 kg sıklet) Dünya Güreş Şampiyonası’nın finaline sakatlığı nedeniyle katılamadı.

“Beyaz Ayı” unvanıyla da bilinen Ermeni güreşçi, yarıfinalde Gürcistan’ı temsil eden Georgi Melia’yı 3:1 skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Türk güreşçi Cenk İldem, Artur Aleksanyan’a 4-2 yenilmişti.

Aleksanyan finale yükseldiği için Türk güreşçi repesaj maçı yapma hakkını kazanmıştı.

Finalde de Gürcü Giorgi Melia’yı 4-1 yenen Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.

Ermenistan Milli Olimpyat Komitesi’nden edinen bilgiye göre finalde Artur Aleksanyan’ın rakibi Rusyalı Musa Evloev olacaktı.

Gümüş madalyaya sahip olan Ermeni Milli güreşçi, bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını da almış oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/17/Ermeni-Aleksanyan-Şampiyon/164384

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