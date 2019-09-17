Dünyaca ünlü Ermeni ressamın “yıldızının” açılış töreni yapıldı

Rostov’da bir kaç gün önce Ermeni ressam Martiros Saryan’ın yıldızının açılış töreni yapıldı.

Martiros Saryan Rusya’da Don nehrin sahilinde bulunan Ermeni Yeni Nahijevan şehrinde (bu şehir şu an Rostov’a ait) doğdu. Saryan Rusya’da olmasına rağmen küçük vatanının kültürel hayatına katılmaya devam etmiş.

“Yıldız caddesi” projesinin kordinatörleri nominal olarak artık 16. yıldız olduğunu vurguladı.

Martiros Saryan’ın yıldızının açılmasından yaklaşık 5000 kişi yana oy kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/17/Rusya-Ermeni-Martiros-Saryan-Rostov/164477

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...