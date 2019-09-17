Bu romanda Samsun var: Reji’nin Kadınları – Reji’nin Kadınları Haberleri

Samsunlu yazar Cem Kükey’in, 1910’ların Samsun’unu anlattığı Reji’nin Kadınları adlı romanı piyasaya çıktı.

Samsunlu bir mühendis olan ancak yazarlık yönü de bulunan Cem Kükey’ in son romanı “Reji’nin Kadınları ” piyasaya çıktı. 1912-15 yılları arasındaki Samsun’dan manzaralar sunan Reji’nin Kadınları, Samsun Tütün Fabrikası’nda çalışan Türk, Ermeni ve Rum üç kadın arkadaş ile onların çevresinde gelişen olayları konu alıyor. Kapak fotoğrafında Samsun Tütün Fabrikası ‘nın eski bir görüntüsünün olduğu ve dönemin Samsun’undan ve sosyal-siyasi olaylarından pasajlar sunan esere kitapseverlerin ve Samsunluların ilgi göstermesi bekleniyor.

https://www.samsunsonhaber.com/haber/5102138/bu-romanda-samsun-var-rejinin-kadinlari

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