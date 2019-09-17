“Aydınlık Sabahın Sesi | Gomidas 150 yaşında” konseri 7 Ekim’de CRR’de

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı özel bir konserle İstanbul’da anılıyor. “Aydınlık Sabahın Sesi| Gomidas 150 yaşında” konseri 7 Ekim’de olacak.

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas, doğumunun 150. yılında Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılacağı özel bir konserle İstanbul’da anılacak. “Aydınlık Sabahın Sesi| Gomidas 150 yaşında” 7 Ekim’de saat 20:30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR)’ olacak.

Anadolu Kültür, Kalan Müzik ve Maxim Gorki Theater işbirliğiyle düzenlenen konserde Gomidas’ın beste ve derlemelerini Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve topluluklar seslendirecek. “Aydınlık Sabahın Sesi” konserinde Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Kevork Tavityan, Levon Eroyan, Lusavoriç Çocuk Korosu ve Sevana Tchakerian, Pervin Chakar, Şevval Sam, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan GOGHT müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ve Zulal Trio yer alıyor.

Konser öncesi sergi

Konser, Gomidas’ı tanıtmayı ve onun bıraktığı müzik mirasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Konserin öncesinde, saat 19:30’dan itibaren fuaye alanında Birzamanlar Yayıncılık tarafından hazırlanan Gomidas sergisi görülebilir.

Gomidas kimdir?

Kütahya doğumlu bir din adamı olan Gomidas, Tiflis ve Berlin’de konservatuvar öğrenimi gördü, eşzamanlı olarak klasik batı müziği, kilise müziği ve halk müzikleri üzerinde çalıştı. Gomidas, 19. yüzyıl sonlarından itibaren Ermeni halk müziğinin yanı sıra Türk, Kürt ve İran halk müziklerinden derlemeler yaptı. Bu çalışmalar sayesinde, çok kısa bir süre sonra savaşlar, kırımlar ve göçlerle büyük kayıplar verecek olan Anadolu’nun ve Kafkasya’nın çeşitli bölgelerinden 2000’i aşkın halk şarkısı kayıt altına alınmış ve/ya notaya geçirilmiş oldu. Ancak 24 Nisan 1915’te tutuklanarak sürgüne gönderilen ve çalışmalarına el konulan Gomidas, yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlığını yitirdi. Bu tarihten itibaren 20 yıl boyunca müzikle ve dünyayla ilişkisini tümüyle kesen Gomidas, Paris’te bir psikiyatri kliniğinde hayata gözlerini yumdu.

*Konser biletleri Biletix’ten temin edilebilir.

KÜLTÜR SERVİSİ

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