İşte Bakan Pakdemirli’nin kullandığı uçaktaki Nazi sembolünün hikâyesi

Nazi sembollerinin kullanılması insanlığa karşı suçları düzenleyen uluslararası hukuka göre suç kabul ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önceki gün Eskişehir’de “Sivrihisar Hava Gösterisi 2019” etkinliğine katıldı. Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel uçakla uçan Bakan Pakdemirli’ye tahsis edilen bu uçakta sekiz tane Nazi sembolünün yer alması dikkatlerden kaçmadı. Peki Ferocious Frankie’nin üzerindeki Nazi sembolleri ne anlam ifade ediyor?

Britanya’nın en ünlü ‘savaş kuşlarından’ olan P51D’ler, 30 yıldan fazla süre ülkelerinin hava kuvvetlerine hizmet etti. Pakdemirli’nin kullandığı P51D Ferocious Frankie de bu uçakların en ünlülerinden bir tanesi. 1974 yılında özel bir şirkete satılan Ferocious Frankie, çeşitli film ve dizilerde de rol aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’li ve Britanyalı pilotlar tarafından kullanılan ‘kill marklar’ (ölüm işaretleri) Ferocious Frankie’de de bulunuyor. Nazilerin kullandığı gamalı haçtan oluşan bu işaretler, pilotların kaç tane Nazi uçağı düşürdüğünü göstermek için kullanılıyordu.

Nazi sembollerinin kullanılması, insanlığa karşı suçları düzenleyen uluslararası hukuka göre suç kabul ediliyor ve günümüzde faşizm, ırkçılık, soykırımcılık ile eşdeğer görülüyor.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Kulübü Genel Sekreteri İsmet Erol da, konuya ilişkin Sözcü’den Gökmen Ulu‘ya yaptığı açıklamada, “Müzemizde bulunan bu uçak, 1940’ta İngiltere’nin siparişiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde 120 günde yapılmıştır. İsmi ‘Ferocious Frankie’dir. Anlamı, ‘Yırtıcı Frankie’. Ünlüdür. Er Ryan’ı Kurtarmak adlı sinema filminde de kullanılmıştır. Asıl şöhreti ise İkinci Dünya Savaşı’nda kazanmıştır. Savaş yıllarında sekiz tane Nazi uçağını düşürmüştür. Bu nedenle İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından alınan kararla, ‘Yırtıcı Frankie’nin düşürdüğü uçakların ait olduğu yerin bayrakları üzerine asılmıştır. Bu uygulama, havacılıkta savaş uçaklarıyla ilgili bir racondur” dedi.

Erol, tarihi değeri olan uçağın Türkiye’ye geldiği orijinal haliyle muhafaza edildiğini söyledi. Uçak Türkiye’ye getirilirken İngiltere Basını’nda Londra Hükümeti’ne sert eleştiriler yapıldığını belirten Erol, “İngilizler, kahraman payeli ‘Yırtıcı Frankie’yi nasıl olur da bir başka ülkeye gönderirsiniz diye tepki göstermişti” dedi.

“Basına anlattık, kimse dinlemedi”

Bakan Pakdemirli pilot kimliğiyle etkinliğe katıldığı esnada bu konuda basına açıklama yapılarak gerekli bilginin aktarıldığını belirten Erol, “Fakat, sayın basınımız fotoğraf çekmeye odaklanırken açıklamayı dinlememiş olmalı. Oysa uçak üzerindeki Nazi bayraklarının öyküsü orada anlatıldı ama kimse yazmadı” diye konuştu.

https://t24.com.tr/haber/iste-bakan-pakdemirli-nin-kullandigi-ucaktaki-nazi-sembolunun-hikayesi,839609?fbclid=IwAR3spO_1PfcNI48eyBY49umiwe21j2egcznVURsy8EVZgN9sz3xMVZdFzG4

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...