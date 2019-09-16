Garin Hovhannisyan’ın “Yalnız Değilim” adlı belgeseli Toronto Film Festivalinde ödül kazandı

ABD’li Ermeni film yönetmeni Garin Hovhannisyan’ın “Menak chem” (“Yalnız Değilim”) adlı belgesel filmi, Toronto Uluslararası Film Festivalinde ödül kazandı.

“Facebook” sosyal ağındaki kişisel hesabında konuyla ilgili bir paylaşım yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ggarin Hovhannisyan’ın “Yalnız Değilim” filmi Toronto Uluslararası Film Festivali’nde ikinci sırada yer aldı. Tebrik ederiz” diye yazdı.

Hovhannisyan’ın belgeseli, 2018’de Ermenistan’da yaşanan Kadife Devirimi anlatıyor.

Ünlü rock müzisyen, “Sysem of a Down” grubunun solisti Serj Tankian, filmin baş yapımcısıdır. Film müziği de Tankian’a ait.

Belgesel’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Başbakanın eşi Anna Hakobyan’ın, Ermenistan Emniyet Başkanı Valeri Osipyan’ın, “System of a Down” solisti Serj Tankian’ın ve birtakım siyasetçilerin demeçlerine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/16/Garin-Hovhannisyan-belgesel-Toronto/164294

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