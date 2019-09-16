Ermeni güreşçi Aleksayan Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi

Ermenistan Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın sporcusu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Artur Aleksanyan (97 kg sıklet) Dünya Güreş Şampiyonası’nın finalinde.

“Beyaz Ayı” unvanıyla da bilinen Ermeni güreşçi, yarıfinalde Gürcistan’ı temsil eden Georgi Melia’yı 3:1 skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Ermenistan Milli Olimpyat Komitesi’nden edinen bilgiye göre finalde Artur Aleksanyan’ın rakibi Rusyalı Musa Evloev olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/16/Ermeni-güreşçi-Aleksanyan-Şampiyona/164271

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