Restorasyonu tamamlanan Cehennem Kapısı ziyaret edilmeye hazır

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan ve antik kaynaklara göre ölüler ülkesine geçiş kapısı olarak takdim edilen Plütonyum (Cehennem Kapısı) tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından bin 500 yıl sonra ziyaretçiler için açılacak.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve “kutsal şehir” anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları 1957’de başladı. Şimdiye kadar birçok önemli tarihi alanın ziyaretçilere açıldığı Hierapolis’te, Hristiyanlığı yaymak için kente gelen Hazreti İsa Peygamber’in 12 havarisinden Aziz Philippus anısına yapılan “Martyrion” ve Aziz Philippus’un mezarı da bulunuyor.

Prof. Dr. Francesco D’Andria başkanlığındaki kazı ekibi, bundan 6 yıl önce, antik çağda “ölüler ülkesine geçiş kapısı” olarak kabul edilen Plütonyum’u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale’deki travertenlere beyazlığını veren termal suyun orijinal kaynaklarından birini tespit etti.

Bu çalışmalar o dönem arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı.

Pagan inanışının hakim olduğu antik çağda Hierapolis’teki termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz oraya yaklaşan canlıları öldürdüğü için söz konusu alan mitolojide “yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton’un cehenneminin giriş kapısı” olduğuna inanılıyordu. Yine antik kaynaklarda bu alanda “ölüler ülkesine geçiş kapısı” olarak kurban adanıyordu.

Yaklaşık 6 yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda “Cehennem Kapısı”nın önemli bir kısmı ayağa kaldırıldı. Aslına uygun yapılan “Hades” ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos’un heykeli kapının üzerine yerleştirildi.

Yapılan tüm çalışmaların ardından alan gezi güzergahına dahil edildi ve engelliler için özel yürüyüş bölümü de yapıldı.

Termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz canlıları öldürdüğü için mitolojide “yeraltı dünyasının hükümdarı Plüton’un cehenneminin giriş kapısı” olduğuna inanılan alan gelecek ay ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Cehennem Kapısı girişinde adak törenlerinin yapılıyordu

Hierapolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, antik dönemde, Plütonyum adı verilen Cehennem Kapısı girişinde adak törenlerinin yapıldığını söyledi.Boğalar mağaradaki gazın etkisiyle öldüğü için Plüton’a kurban edildiğine inanıldığını anlatan Semeraro, şunları kaydetti: “Burası yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir yapı. O dönem kutsal sayılan termal suyun gücü antik kente gelen davetlilere gösteriliyordu. ‘Cehennem Kapısı’ Hristiyanlık benimsendikten sonra paganlıktan gelen batıl inancın önüne geçilmek için tahrip edilmiş ve 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılmış. Buradaki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ekim ayında ziyaretçilere açılacak. Plütonyum, bilim dünyası ve turizm açısından Pamukkale için ciddi bir güzergah olacak. Burası, traverteni, suyu ve tarihi ile dünyada başka örneği olmayan bir yer.”

Pamukkale’de bu yıl 8 aylık dönemde ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 25 artarak 1 milyon 732 bin 167’ye ulaştı.

Pamukkale’ye bu yıl ocak ayında 60 bin 152, şubatta 72 bin 55, martta 137 bin 566, nisanda 150 bin 113, mayısta 237 bin 121, haziranda 300 bin 14, temmuzda 370 bin 26 ve ağustosta 405 bin 120 giriş yapıldı. Böylece yılın sekiz aylık dilimindeki ziyaretçi sayısı 1 milyon 732 bin 167’ye ulaştı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2016 yılında 1 milyon 245 bin, 2017’de 1 milyon 661 bin 423, 2018’de 2 milyon 128 turist ziyaret etmişti.

– “Pamukkale altın yılını yaşıyor”

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konukların eşsiz güzellikteki travertenlerde termal suyla temas ederek buradaki güzelliği yaşama şansını bulduğunu söyledi. Antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzen ziyaretçilerin Hierapolis Ören Yeri’ni de gezdiğini hatırlatan Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pamukkale bu yıl altın yılını yaşıyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren ziyaretçiler adeta bölgeye akın etti. Geçen yıla göre ziyaretçi sayılarımızda yüzde 25’lik bir artışı gözlemliyoruz. Her mevsim ziyaretçi alan Pamukkale bu yıl rekora koşuyor. Ayrıca Pamukkale’nin bu yıl en çok turist çeken ören yerlerinin başında yerini alacağını tahmin ediyorum. 2019 yılı sonuna kadar 2 milyon 600 bin kişiyi misafir ederiz diye düşünüyorum.”

Rehber Fatma Selek, turistlere Pamukkale’yi “Pamuk” şehir olarak tanıttığını, misafirlere antik kentin güzelliklerini aktarmaya çalıştığını ifade etti.

Rusya’dan gelen Veronika Galina ise ilk defa Türkiye’de bulunduğunu belirterek “Beyaz cennete bayıldım. Kendine has bir enerjisi var. Geçmişe doğru bir yolculuk yaptım. Gelecek yıl tekrar gelmek istiyorum.” diye konuştu.

Porto Rikolu Larry Dalmaos Türkiye’nin çok güvenilir bir yer olduğunu belirterek “İnsanları inanılmaz sıcak. Burada kendimi evde gibi hissediyorum. Pamukkale’yi çok sevdim. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Seneye buraya bir daha geleceğim.” ifadelerini kullandı.

Abu Dabi’den gelen Jons Jorden da Pamukkale’yi kız arkadaşına göstermek için geldiği ve buraya aşık olduğunu vurguladı.

Kanada’dan gelen gurbetçi Ahmet Selim tatilde ülkenin güzelliklerini görmek için seyahat ettiğini ve ilk rotasını Pamukkale seçtiği için mutlu olduğunu anlattı



Sebahatdin Zeyrek- AA

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-restorasyonu-tamamlanan-cehennem-kapisi-ziyaret-edilmeye-hazir-23154/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...