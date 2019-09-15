Hrant Dink ödülleri Kharshiing ve Akkoç’a

Hrant Dink ödülleri Agnes Kharshiing ve Nebahat Akkoç’a

11’inci Uluslararası Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu. Hindistan’da kadın ve çocuk hakları aktivisti Agnes Kharshiing ile kadın hakları için mücadele veren Nebahat Akkoç ödül aldı.

DUVAR – Her yıl Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de düzenlenen ve biri Türkiye’den biri yurt dışından olmak üzere iki kişi, grup ya da kuruma verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün 11’incisi sahiplerini buldu.

Hindistan’da yoksul, kadın ve çocuk hakları için çalışan Agnes Kharshiing ile insan hakları mücadelesi kadar kadına yönelik şiddet’e karşı da verdiği mücadeleyle de bilinen Nebahat Akkoç ödülün bu yılki sahipleri oldu.

Kharshiing’in ödülünü geçen yıl aynı ödüle layık görülen gazeteci Murat Çelikkan tarafından verdi.

Nebahat Akkoç’un ödülü sinema oyuncusu Ercan Kesal tarafından verildi.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, biri Türkiye’den biri yurt dışından olmak üzere, iki kişi, kurum veya gruplara veriliyor. (HABER MERKEZİ)

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