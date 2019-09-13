Zırvalara cevaplar

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İzmir’in, yalnızca İzmir’in değil ülkemizin kurtuluş günü olan 9 Eylül kutlamaları başladığında, bazılarının aklına ‘İzmir yangını’ konusu geliyor. Ben bunu her 24 Nisan’da sözde Ermeni soykırımı zırvalarının yaygınlaşmasına benzetiyorum. Soykırım konusunda, yüzlerce belge, Kamuran Gürün, Bilal Şimşir gibi Büyükelçilerin, Mehmet Perinçek gibi tarihçilerin yazdıkları es geçilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, ‘Perinçek-İsviçre’ davasında, ‘Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır’ sözüne karşı İsviçre Devletinin başvurusunu reddetmesi görmezden gelinir. Varsa yoksa emperyalizmin maşalarına yazdırılmış tahrif edilmiş belgelere dayalı bir takım iddialar…

Yalancının mumu

Hürriyet Ege’nin 8 Eylül tarihli baskısında, Sıtkı Şükürer de İzmir yangını konusunda kafa karıştırıcı bir yazı yazmış. Başvurduğu tek kaynak Falih Rıfkı Atay’ın ‘Çankaya’sı. Bu eser, Türk Devrimi, Atatürk’ün önder kişiliği, Cumhuriyet kurulurken Ankara’daki mücadeleler konusunda çok önemli bir başvuru kitabıdır. Ancak, Atay tarihçi değildir; İzmir yangını üzerine yazdıkları da kulaktan dolmadır. İzmir yangınının teşvikçisi olarak suçlanan ‘sakallı’ Nureddin Paşa’dan hoşlanmadığı da bilinir.

APİKAM eski müdürlerinden tarihçi Dr. Oktay Gökdemir, “aynı Falih Rıfkı Atay, ‘Babanız Atatürk’ kitabında İzmir’i 1922’de Ermenilerin yaktığını söyler” diyerek bu kitaba neden atıfta bulunulmadığını sorguluyor. (‘Babanız Atatürk’, esas olarak çocuklar için yazıldı; anımsadığım kadarıyla ilk önce Doğan Kardeş yayınlarından çıktı. Daha sonra ‘Pozitif Yayıncılık’ kitabı 2007 yılında bir daha yayınladı)

Yalnızca bu kitap değil, İzmir’i Türklerin (Kemalistlerin!) yaktığını iddia edenlerin tersine Ermeni çetelerin yaktığını kanıtlayan birçok yayın yapıldı. Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Doç. Dr. Oktay Gökdemir, araştırmacı-yazar Yaşar Aksoy, tarihçi Prof. Dr. Engin Berber, tanınmış romancı Mehmet Coral, tarihçi Mustafa Armağan, tarihçi Murat Köylü, araştırmacı Yaşar Ürük ve Ahmet Gürel bu yayınları yapanlardan öne çıkan isimler…

APİKAM (Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi) toplantıları çerçevesinde 15 Mayıs 2010 tarihinde yaptığı konuşmada Prof. Dr Türkkaya Ataöv, yıllar önce, türlü engelleri aşarak ABD Kongre Kütüphanesi’nde yaptığı araştırmalar sonucu, Amiral Bristol Kağıtları Koleksiyonu’nda mühendis Mark O.Prentiss’e ait bir rapora ulaştığını, raporun İzmir’i Türkler’in yakmasının bir anlamı olmadığını vurgulayarak, iddiaların aksini ispatladığını belirtmişti. Ataöv hoca daha sonra bu raporu yayınladı ama karşı taraftan yine tıs çıkmadı.

Söz konusu toplantıda, Mehmet Coral da, genel olarak denizden esen rüzgarın (bugünlerde de öyle değil mi) 13 Eylül günü aniden yön değiştirdiğini, karadan denize doğru estiğini vurguladı. Coral, “Ateşin Gelini – Gâvur İzmir – 13 Eylül 1922’de İzmir’i kimler yaktı?” başlıklı kitabında da bu durumu ayrıntılarıyla inceliyor.

Belgeler konuşuyor

O günün konuşmacılarından Doç. Dr. Oktay Gökdemir’in de yangın konusunda kaynaklara inen çok değerli çalışmaları var. APİKAM müdürü iken hazırlattığı 50 dakikalık belgeselde, Yunanlı tarihçi Dr. Stratis Anagnostou’nun, ‘Yunan tarihçileri, İzmir yangınını Türkler’in çıkardığına inanıyor. Aslında bunu ispatlayan herhangi bir belge yok’ sözleri de anlayan için çok şey ifade ediyor.

Hepsinin ötesinde, GÖZLEM yazarlarından Yaşar Aksoy’un ‘DAĞARCIK TÜRKİYE’ sitesinde 1 Eylül 2013 tarihli “İzmir’i Kim Yaktı” başlıklı yazısı tüm inkârcıların suratına bir şamar gibi iniyor. (Yaşar Aksoy’un kendi Facebook sayfasında dünkü yazısı da inkârcılara karşı mükemmel bir ders niteliğinde)

Bazılarının sosyal medyada İzmir yangını konusunda Ayşe Hür isimli yazara atıfta bulunuyor. Kimdir Ayşe Hür? Ayşe Hür, bugünkü Başkanlık düzeninin önünü açan 2010 yılındaki Anayasa oylamasında AKP’yi ‘yetmez ama evet’ diyerek destekleyen Hadi Uluengin, Baskın Oran, Murat Belge, Cengiz Çandar gibi sözde solcu yeni liberallerin başını çekti. Kötü ünlü Taraf gazetesinin yazarlarından… Bu ekibin Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına müthiş bir nefret duyduğunu biliyoruz. Bunlar sanki İzmir’i Yunanlılar değil de Türkler işgal etmiş gibi davranıyorlar. Bunların, CIA, FETÖ, PKK-PYD vb. aleyhine 2 satır yazdığını gördünüz mü hiç? Bu bile uyarıcı olmalı!

NOT: ARKAS SANAT MERKEZİ, bir kez daha olay yaratacak. Sanat dünyasını, özelde de resim dünyasını sarsan, bambaşka noktalara götüren Pablo Picasso’nun orijinal resimleri 18 Eylül 2019 – 05 Ocak 2020 tarihleri arasında Arkas Sanat Merkezinde sergilenecek. Yalnızca İzmir içinden değil dışından da büyük ilgi göreceğini düşündüğüm sergiyi dört gözle bekliyoruz.

https://gozlemgazetesi.com/HaberDetay/1116993/zirvalara-cevaplar.html

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