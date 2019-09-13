Soykırım’dan kurtulanlardan Asdğig Alemyan 109 yaşında öldü

Massachusetts’de yaşayan Asdğig Alemyan’ın 5 Eylül’de hayatını kaybettiği açıklandı,

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlardan biri olan ve ABD’deki 1915 anmalarına her yıl katılan Asdğig Alemyan 109 yaşındaydı.

Asdğig Alemyan Soykırım sırasında babası ve annesini kaybetmişti. 12 yaşına kadar Suriye’de bir yetimhanede kaldı, sonra amcası Garabet Tetezyan’ın girişimiyle kızkardeşi Anna ile birlikte ABD’ye göç etti.

30 yıl boyunca eşinin işlettiği Alemyan Şarküterisi’nde çalıştı.

Eyalet yönetiminin her yıl düzenlediği “Ermeni Şehiitleri Günü”nde onurlandırıldı. 90. doğum gününde Mısır ve Suriye’ye ailesi birlikte gerçekleştirdiği seyahatte çocukluk yıllarının geçtiği bölgeleri gezdi.

Asdğig Alemyan nakış, piyano ve yemek pişirme konusunda yetenekliydi. (The Armenian Mirror Spectator)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22899/soykirim-dan-kurtulanlardan-asdgig-alemyan-109-yasinda-oldu

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