Romanya Parlamentosuna Ermeni Soykırımı tanıyan bildiriyi kabul etme çağrısı

ALDE Partisinin Milletvekili, Romanya Ermeni Birliği Başkanı Varujan Vosganian, Romanya Parlamentoso Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Ermeni Soykırımı’nı tanıyan siyasi bir bildiri kabul etme çağrısında bulundu.

Romanya’da Yahudi Tarihi ve Yahudi Soykırımı Müzesi kurulmasına ilişkin bir yasa tasarısının görüşülmesi sırasında söz alan Ermeni Milletvekili “Holocaust’u (Yahudi Soykırımı) kınamada hepimizin ortak tavrı var. Lütfen Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını Parlamento partilerinin gündemine ve siyasi bildirilerine dahil edin. Bu, Rumen partilerinin şu ana kadar kaçındığı bir konudur. Dünyada onlarca parlamento, Avrupa Parlamentosu ve tüm Avrupa ülkelerinin parlamentoları Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bu tür açıklamalar yapmış” diye konuştu.

Sözüne devam eden Vosganian “Böyle bir trajedi hakkında konuşurken, aynı zamanda dünyadaki tüm trajedilerden de bahsediyoruz ve böyle bir trajedinin “ana dili” yok. Bu nedenle, Holokost’un tanınmasına Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına yönelik siyasi bir yaklaşımın eşlik etmesi gerektiğine inanıyorum. Ermeni Soykırımı’nın Romanya’da yaşanmadığı, tam tersine Romanya’nın, soykırımdan kurtulan Ermeniler için tam bir cennet haline gelmiş olduğu için bu ülkede Ermeni Soykırımı müzesi olmayacak, ancak Soykırımın tanınması insanlığın gördüğü tüm benzer yaraların eşit bir şekilde tedavi etmesi açısından çök önemlidir” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/13/Ermeni-Soykırımı-Romanya-Parlamento/164185

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