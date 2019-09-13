Kandan, kinden, nefretten, yalandan beslenen Ermeniler

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Bilal Dündar

1-Yüz yıllarca beraber yaşadıkları komşularını Rusya’nın, İngilizlerin ve Fransızların kışkırtması ile topluca samanlıklara doldurarak Kars- Erzurum ve Ağrı’da Osmanlı İmparatorluğu döneminde 10 bin Türkü katlettiler. Tabiki bunun karşılığında hak ettikleri cezaları aldılar. Ayrıca mecburi göçe (tehcire) tabi tutularak başta Suriye olmak üzere sürüldüler.

2-Türkiye ile Azerbaycan arasına kasıtlı yerleştirilen Ermenistan yapay bir devlettir. Bu topraklar Azerbaycan topraklarıdır.

3-Asala Terör Örgütü vasıtası ile Türkiye’nin dış ülkelerde görevli 44 hariciye mensubunu suikast yaparak katlettiniz.

4-Rusya’nın yardımı ile işgal ettiğiniz Azerbaycan topraklarında başta Hocalı Kasabası olmak üzere suçsuz, günahsız, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden yüzlerce insana soykırım yaptınız. Cinsiyet organlarını kesen, kafa derilerini soyan, sigara ile vücudunun her yerini yakarak işkence ile ölümü gerçekleştiren siz Ermenilersiniz.

5-İşgal edilen yerlerde, tarihi, turistik ve ibadet mekânlarını yakan, yıkan yine sizlersiniz.

6-Çocuklarınızın o körpe beyinlerine devamlı Türk düşmanlığı pompalayıp en iyi Türk ölü Türk’tür diyorsunuz.Türkiye’nin 7 vilayetini sizin olduğu hayalini ile yaşıyorsunuz.

7-98 yıl önce Almanya’da Talat Paşa’yı kahpece suikast ile öldüren Sogomon Tehleryan canisinin heykelini dikip bir ayağının altına Talat Paşa’nın kesik başını koyan ERMENİLER rüzgâr ekiyorsunuz ama tarihinize bakınız rüzgârın sonu fırtına olduğunu hatırlamanız lazımdır.

8-Siz bir Türk’ü öldüreni ödüllendirip heykelini dikiyorsunuz. Biz bir Ermeni’yi öldüreni Hırant Dink örneğinde olduğu gibi cezalandırıyoruz.

9-Daha üç gün önce Ermenistan’dan ve diğer yerlerden gelip Van şehrinde Akdamar Adasındaki Kilisede 7 kez ayin düzenlemeniz için Valilik, Turizm Müdürlüğü gelenleri memnun etmek için yoğun çalışmalar yaptılar.

10-Türkiye tarihi arşivlerini denetime açmıştır. Ama siz Ermeniler tarihi gerçeklerden kaçıp yalan, dolan ve hayal peşindesiniz. Kendi tarihi arşivlerinizle bile yüzleşmekten korkuyorsunuz.

Sırf İstanbul’da kaçak çalışan Ermenilerin 150 bin civarında olduğu söyleniyor. Bu çifte standart ne ile açıklanabilir

Ey Ermeniler tarih şahit olsun sizler hep utanacak ve kaybedeceksiniz.

Doç.Dr.İlkay Orhan’ın kaleminden çıkan araştırma yazısını sizinle paylaşıyorum.

“ABD’DEN ŞOK RAPOR

ABD eski Başkanı Reagan’ın danışmanı Fein:

“Beyaz Sarayda araştırma yaptı, meşhur olayda Ermenilerin 2 milyon Müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıktı!!!.. *Ermeniler, kendi Arşivlerini açmıyorlar, çünkü bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar!!!…*” dedi.

ABD Başkanı Ronald Reagan’ın Hukuk danışmanlığını yapan Bruce Fein, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi. Ermenilerin bu iddialarının son derece asılsız olduğunu belirten Fein, Reagan’ın başkan olduğu 1981′de bu konunun Beyaz Saray tarafından araştırıldığını ve iddiaların asılsız olduğunun belgelendiğini söyledi. İşte sözde Ermeni soykırımı konusunda Fein’in açıklamaları:

“*Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlıklara karşı “müthiş” sayılabilecek bir özen gösterdiği gerçeğini unutmamak gerekir. *Azınlıklar, kendi dini özgürlüklerini ve hayatlarını son derece rahat bir şekilde sürdürdü.

Ermeni terör çeteleri I. Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Rusya ile birlikte Osmanlıları öldürdü. Bu rakamın 2 milyon civarında olduğu bir gerçektir. Ermeni kayıplarının ise 500 bin civarında olduğu araştırmalarla kanıtlandı. Burada asıl önemli konu, Ermenilerin ihanetidir!!!.. Osmanlı da kendisini savundu!. Özellikle ABD’de yaşayan Ermeniler, soykırım yalanı ile büyük getiri sağlıyor. ABD yönetimi de büyük paralar döndüğü için Ermenileri karşısına almak istemiyor. Ermeniler ısrarla kendi Arşivlerini açmıyor. Çünkü yıllardır soykırım yalanı ile dönen getirimi kaybetmek istemiyorlar. Arşivler açıldığı anda gerçek ortaya çıkacak.”

Geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanında ‘sözde ermeni soykırımı’ ile ilgili onlarca panel-konferans düzenlenmiş.* *Bunların ana sponsorları kim biliyor musunuz? HSBC ve British Airways.*… * Bizim ülkemizde bizden elde ettikleri para ile bize karşı sözde ermeni soykırımını destekleyen bu kuruluşlarla olan ilişkilerinizi gözden geçirmeye davet ediyorum, diyor İlkay Orhan

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/3056015/bilal-dundar/kandan-kinden-nefretten-yalandan-beslenen-ermeniler

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