Hz. İsa’nın mezarı açılınca ortaya çıktı!

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Hz. İsa’nın Kudüs’te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi’ndeki mezarı restorasyon amacıyla açıldı. Arkeologlar mezarda bulduklarını anlattılar…

Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde Hz. İsa’nın mezarının yer aldığına inanılıyor.

Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra burada defnedildi.

Kutsal Kabir Kilisesi’nde Hz. İsa’nın defnedildiği düşünülen yerin üzerindeki mermer yapı 500 yılın ardından Ekim 2016’da açılmıştı.

O dönemde kilise ve mezar restorasyonunda görev yapan Fredrik Hiebert, Hz. İsa’nın mezarını açtıktan sonra ne gördüklerini anlattı.

Hz. İsa’nın mezarı olarak kabul edilen yapı yüzyıllar boyunca yangın, deprem ve savaşlar sebebiyle sürekli zarar gördü.

Hz. İsa’nın mezarını restorasyon için açma önerisi ilk kez 1959 yılında gündeme getirildi.

Fakat Kutsal Kabir Kilisesi ve Hz. İsa’nın mezarında yapılacak en ufak değişiklik için Hristiyanlık dininin tüm mezheplerinin temsilcilerinin onayı gerekiyordu.

Bu kural Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından 3. Osman tarafından 1757 yılında getirilmişti.

3. Osman’ın Kutsal Kabir Kilisesi ile ilgili emri bugün bile geçerliliğini koruyor.

Hz. İsa’nın mezarının açılacağı gün Katolik Kilisesi’nden Fransisken rahipleri, Yunan Ortodoks ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nden temsilciler de hazır bulundu.

Hz. İsa’nın mezarı olduğu düşünülen mermer lahit açıldı.

Moloz parçaları ile dolu lahitin içerisinden insan yapımı eşya ya da iskelet çıkmadı.

Fakat lahitin tabanında 12. yüzyılda Haçlılar tarafından yapıldığı düşünülen gri renkte bir mermerden Haç işareti bulunuyordu.

Bu sebeple Kutsal Kabir Kilisesi’nin Hz. İsa’nın mezarı olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor.

3. Osman’ın emri doğrultusunda, Hristiyanlık dininin tüm temsilcilerinden oluşan komitenin tamamının onayı gerektiği için Kutsal Kabir Kilisesi’nde bir mumun dahi değiştirilmesi uzun bir prosedüre tabi tutuluyor.

Kutsal Kabir Kilisesi’nin ana girişinde 240 yıldan bu yana kullanılmayan 1728 yılından önce Lübnan sedir ağacından yapılan merdiven için bile komite hala ortak bir karara varabilmiş değil.

Merdiven 1997 yılında bir Proteston tarafından Hristiyanlık alemindeki anlaşmazlığa dikkat çekmek için iki defa geçici olarak kaldırılmıştı.

Merdiven 2009 yılında da farklı bir yere konulmuştu.

https://www.superhaber.tv/hz-isanin-mezari-acilinca-ortaya-cikti-galeri-224918?p=21

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