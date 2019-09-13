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Hz. İsa’nın mezarı açılınca ortaya çıktı!

2019-09-13

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Hz. İsa’nın Kudüs’te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi’ndeki mezarı restorasyon amacıyla açıldı. Arkeologlar mezarda bulduklarını anlattılar…

Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde Hz. İsa’nın mezarının yer aldığına inanılıyor.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 2

Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra burada defnedildi.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 3

Kutsal Kabir Kilisesi’nde Hz. İsa’nın defnedildiği düşünülen yerin üzerindeki mermer yapı 500 yılın ardından Ekim 2016’da açılmıştı.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 4

O dönemde kilise ve mezar restorasyonunda görev yapan Fredrik Hiebert, Hz. İsa’nın mezarını açtıktan sonra ne gördüklerini anlattı.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 5

Hz. İsa’nın mezarı olarak kabul edilen yapı yüzyıllar boyunca yangın, deprem ve savaşlar sebebiyle sürekli zarar gördü.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 6

Hz. İsa’nın mezarını restorasyon için açma önerisi ilk kez 1959 yılında gündeme getirildi.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 7

Fakat Kutsal Kabir Kilisesi ve Hz. İsa’nın mezarında yapılacak en ufak değişiklik için Hristiyanlık dininin tüm mezheplerinin temsilcilerinin onayı gerekiyordu.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 8

Bu kural Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından 3. Osman tarafından 1757 yılında getirilmişti.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 9

3. Osman’ın Kutsal Kabir Kilisesi ile ilgili emri bugün bile geçerliliğini koruyor.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 10

Hz. İsa’nın mezarının açılacağı gün Katolik Kilisesi’nden Fransisken rahipleri, Yunan Ortodoks ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nden temsilciler de hazır bulundu.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 11

Hz. İsa’nın mezarı olduğu düşünülen mermer lahit açıldı.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 12

Moloz parçaları ile dolu lahitin içerisinden insan yapımı eşya ya da iskelet çıkmadı.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 13

Fakat lahitin tabanında 12. yüzyılda Haçlılar tarafından yapıldığı düşünülen gri renkte bir mermerden Haç işareti bulunuyordu.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 14

Bu sebeple Kutsal Kabir Kilisesi’nin Hz. İsa’nın mezarı olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 15

3. Osman’ın emri doğrultusunda, Hristiyanlık dininin tüm temsilcilerinden oluşan komitenin tamamının onayı gerektiği için Kutsal Kabir Kilisesi’nde bir mumun dahi değiştirilmesi uzun bir prosedüre tabi tutuluyor.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 16

Kutsal Kabir Kilisesi’nin ana girişinde 240 yıldan bu yana kullanılmayan 1728 yılından önce Lübnan sedir ağacından yapılan merdiven için bile komite hala ortak bir karara varabilmiş değil.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 17

Merdiven 1997 yılında bir Proteston tarafından Hristiyanlık alemindeki anlaşmazlığa dikkat çekmek için iki defa geçici olarak kaldırılmıştı.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 18

Merdiven 2009 yılında da farklı bir yere konulmuştu.

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 19

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 20

Hz. İsa'nın mezarı açılınca ortaya çıktı! - Sayfa 21

https://www.superhaber.tv/hz-isanin-mezari-acilinca-ortaya-cikti-galeri-224918?p=21

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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