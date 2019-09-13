Binlerce Ermeni çocuğu Soykırım’dan kurtaran Sara Corning’in heykeli Kanada’da açılacak

Binlerce Ermeni çocuğu Soykırım’dan kurtaran hemşire Sara Corning’in heykeli, 14 Eylül tarihinde Kanada’nın Yeni İskoçya eyaletinin Yarmouth şehrinde açılacak. Hafta sonunda Yarmouth’ta Sara Corning’e ithaf olunun birtakım etkinlik de düzenlenecek.

1872 yılında Yeni İskoçya’nın Chegoggin köyünde dünyaya gelen Sara’nın hayat misyonu insanlara yardım etmekti. 20 yıl boyunca ABD’nin kuzeydoğusundaki New England’da çalıştıktan sonra, 1918 yılında ABD Kızılhaç tarafından Yakın Doğu’ya gönderilen Corning, burada büyük savaştan etkilenen binlerce sivillere yardım etmeye başladı.

Bu misyon kapsamında kendini Kostantinopolis’te (İstanbul) bulan Sara, on yıl boyunca kendi hayatını tehlikeye atarak binlerce Ermeni ve Rum çocukların kurtarılmasına ve tedavi edilmesine yardım etti.

Corning’in, Soykırım’dan kurtulanlara yardım etme girişiminden yaklaşık bir asır sonra, 2016 yılında David ve Jennifer Choun adlı Yeni İskoçya’lı bir çift, “Sara Corning” adlı bir şirket kurdu. Yarmouth Belediye Başkanıyla görüşen Choun çifti, eski Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler ve Rumlar için Coning’in yaptığı kahramanlıkları dikkate alarak onun adıyla bir sokağın adlandırılmasını önerdi, daha sonra ise Sara Corning’in anısına bir heykelin yaptırılmasına karar verildi. Heykel, Montrel’lı bir heykeltraş olan Karen Bedrosyan tarafından yapıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/13/Sara-Corning-Ermeni-Soykırımı-Kanada/164194

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