PATRİKHANE’DE MALİ ÇALIŞMALAR

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan’ın davetiyle 11 Eylül 2019, Çarşamba akşamı saat 19.00’da cemaatimizin seçkin hesap uzmanları, muhasebeci ve mali müşavirleri Patrikhanede bir araya geldiler.

Bu toplantıda Patrikhane bütçesi ele alındı. Patrikhane mali komisyonunca hazırlanan mali tablolar katılımcı uzmanlarla paylaşıldı. Toplantı gündemi Patriklik Kaymakamı’nın finans danışmanı Arek Ferahyan’ın öngörüleri ve açılımlarıyla oluştu. Bir çalışma gurubu oluşturularak tüm ayrıntı ve detaylarıyla düzenlenmiş güvenilir, saydam ve şeffaf bir şekilde çıkarılacak bilanço ve bütçelerin kilise yönetimleri ve halkımızla paylaşılmasına karar verildi.

Bu denetleme ve çalışmanın yapılmasını gönüllü olarak üstlenen uzmanlara Değabah teşekkürlerini sundu. Katılımcılar arasında Masis Yontan, Arşak Polat, Mihran Karakızyan, Berç Menzilcioğlu, Vartavar Cavak, Koray Aşcı, Kevork Erkan, Garbis Gökdağ, Levon Başal, Arman Çiçekoğlu ve Patrikhane mali komisyon üyeleri Bedros Marzuvan, Herman Gürcyan, Krikor İboalev, Boğos Yazıcıyan ve patrikhane sekreteri Serena Dinçkayıkcı vardı.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patrikhanede-mali-calismalar/

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