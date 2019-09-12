Levon Aronyan ve Sergey Movsesyan, Satranç Dünya Kupası’nın 2. turuna çıktı

Ermenistan Milli Olimpyat Komitesi’nden edinen bilgiye göre Ermeni satranç Büyükustası Levon Aronyan ve Ermenistan Satranç Erkekler Milli Takımı’nın eski üyesi Sergey Movsesyan, Rusya’nın Hantı Mansiysk şehrinde düzenlenen Satranç Dünya Kupası yarışmasının ikinci turuna çıktı.

İlk turda Levon Aronian, Mısırlı Gindi Esami’yi mağlup etti.

Siyahlarla oynayan Sergey Movsisyan ise, Rusyalı sporcu Grigori Opari’yi yenerek 2. tura yükseldi.

Ermeni satranççı Armen Paşikyan, 1. turda yenilgiye uğradı. Sonra ise İranlı Alireza Firuca ile berabere oynadı.

Rusyalı Anton Demçenko ile karşılaşan Ermeni satranççılardan Robert Hovhannisyan da, 1. turda yenilgiye uğrayarak yarışmayı terk etti.

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