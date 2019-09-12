Germuş Kilisesi Meclis’e taşındı

Şanlıurfa’da Dağ eteği Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır kaderine terk edilen Germuş Kilisesi ile ilgili HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü meclise soru önergesi verdi.

brahim Halil ASLAN / Şanlıurfa OLAY

Şanlıurfa Olay Gazetesi’nin gündeme getirdiği “Germuş’un hali ne olacak?” haberinden sonra konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle Germuş Kilisesi hakkında soru önergesi verdi.

İşte Sürücü tarafından meclise verilen Germuş hakkındaki soru önergesi:

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı şimdiki adı ile Dağeteği Mahallesi olan Germuş’da bulunan 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Germuş Kilisesi, uzun bir süredir define arayıcıları tarafında tahrip edilmektedir. Son olarak ülke basınına da yansıyan bu tarihi kilisenin tahribatını engellemeye yönelik bir girişim gözlemlenmemiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 23 Ekim 2011 tarih/ 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Germuş Kilisesi ve çevresi ‘Turizm gelişim merkezi’ olarak ilan edilip, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Mali Destek Programı’na alınmasına rağmen kilise ve çevresinde aradan geçen 6 yılı aşkın süredir hiç bir çalışma gözlemlenmemiştir. En son 2015’e kadar ahır olarak kullanılan Germuş Kilisesi’nin yapısal durumu her geçen gün biraz daha kötüleşiyor.

Bakanlığınızın ve Haliliye Kaymakamlığı’nın Germuş Kilisesi ile ilgili açıklamaları sürekli olarak çalışma yürütüldüğüne dair olmasına rağmen, Germuş Kilisesinde görevlendirilen bekçinin ise bir süre sonra işe gelmediği anlaşılmıştır.

Germuş Kilisesi’nin onarılıp, doğal hali deforme edilmeden restore edilmesinin yanısıra ibadete açılması da inanç ve ifade özgürlüğü ile turizm faaliyetleri noktasında kıymetli bir gelişme olacaktır.

Bu Bağlamda;

1. Germuş Kilisesi için Resmi Gazete’de yayımlanan karar Bakanlığınız tarafından uygulanmakta mıdır?

2. Karar uygulanmıyorsa Bakanlığınızın herhangi bir müdahalesi olacak mıdır?

3. Karar doğrultusunda çalışma uygulanıyorsa konu ile ilgili çalışma kaynakları tarafımıza iletilebilir mi?

4. Germuş Kilisesi civarında yeraltı çarşısı bulunduğu söylenmekte, bölgede arkeolojik kazı çalışması veya arkeolojik kazı hazırlığı yapılmakta mıdır?

5. Herhangi bir kazı çalışması veya iyileştirme planı yapılmamışsa Bakanlığınız nasıl bir yol izleyecektir?

6. Germuş Kilisesinde görevlendirilen bekçinin görevine devam etmemesi hususunda Bakanlığınızca bir araştırma yapılmış mıdır?

7. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe’ye sadece 5 km uzaklıkta olan bu yapı ve çevresinin ivedilikle korunmaya alınması ve tanıtımı için bakanlığınız bir bütçe planlaması yapmış mıdır?

8. Farklı din ve inanç gruplarının yaşam sürdüğü kadim topraklarda bulunan Germuş kilisesi’nin ibadete açılması noktasında Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mudur?

https://www.sanliurfaolay.com/guncel/germus-kilisesi-meclise-tasindi/36346

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