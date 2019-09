Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi, soykırım anıtlarının etkileşimli haritasında yer aldı

Uluslararası İnsan Hakları Teşvik Merkezi (International Center for the Promotion of Human Rights), 20. yüzyılı boyunca dünyanın farklı köşelerinde yaşanan soykırımların, insan haklarının kaba ihlallerinin, insanlığa karşı işlenen suçların anısına yapılan anıtların etkileşimli haritasını, UNESCO’nun desteğiyle hazırladı.

Ermenistan başkentinde bulunan Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü’nden edinen bilgiye göre, haritada Ermeni Soykırımı’nın Anıt Kompleksi Tsitsernakabert de yer aldı.

İngilizce ve İspanyolca olarak iki dilde hizmete başlayan siteyi hazırlayanlar, kamuoyunu bilgilendirmek, bu anıtları tanıtmak ve insanlığa karşı işlenen suçların tekrarlanmasını engellemek hedefinde.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/12/Ermeni-Soykırımı-Tsitsernakabert-harita/164089

