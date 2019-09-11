Karabağ başkentinde Fransa’nın kardeş şehirlerinin tabelalarını açıldı

Ulusal Meclis Başkanı, Artsakh (Karabağ)-Fransa Dostluk Çerçevesi Eşbaşkanı Aşot Ghulyan ve Fransa Parlamentosu Üyesi, Fransa-Artsakh Dostluk Çerçevesi Eşbaşkanı Guy Tiessier, 11 Eylül’de, Stepanakert’teki Özgürlük Savaşçıları Parkında Artsakh ve Fransa’nın kardeş şehirlerinin tabelalarını açtı.

Etkinliğe katılanlara selamlayan Aşot Ghulyan, kısa sürede Artsakh’ın ve Fransa’nın diğer şehirlerinin kardeş şehir olacakları ve Stepanakert’te yeni açılan tabelalar arasına yerlerini bulmasını umduğunu söyledi.

Ghulyan “Artsakh-Fransa işbirliğinin bu yeni simgesi için hepimizi tebrik edip dostluğumuzun sonsuz sürmesini dilerim” diye konuştu.

Etkinlikler, Fransız milletvekillerinin Artsakh’a ziyareti çerçevesinde gerçekleştirildi.

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