Ermenistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem: Kars’ta da hissedildi

Ermenistan’ın Şirak kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars’ın Akyaka ilçesinde ve köylerinde de hissedildi.

Ermenistan’ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yerin 7.6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.

KARS’TA DA HİSSEDİLDİ

Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Saat 19.22 sularında merkez üssü Ermenistan Shirak’ta 4.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup, deprem Akyaka ilçe merkezi, Süngüdere ve Kayadöven köylerinde hissedilmiş olup, herhangi bir hasarımız bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Kars Valisi Türker Öksüz de, Ermenistan’da meydana gelen depremin Akyaka’da hissedildiğini ve herhangi bir hasar bulunmadığını belirtti.

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