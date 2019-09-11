Cehalet

Kamil Tekin

Yazının başlığı cehalet. Yandaşlık da olabilir. Eğer yapılan cehaletten değil de yandaşlıktan kaynaklanıyorsa.

Konumuza gelirsek. 9 Eylül akşam haberlerinde Halk TV’de CHP’nin 96. kuruluş yılı haberi verilirken beş altı kez Türkiye’nin kurulan ilk siyasi partisi denildi.

CHP Türkiye’nin ilk siyasi partisi değildir. Bunu bilmeyen gazetecilik yapmamalıdır.

Hepsini tek tek yazmak için belki biraz kitap karıştırmak gerekir ama ilk akla gelenler İttihat ve Terakki Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Partisi ve hatta bunlardan önce Jön Türkler birer partidir. Hatta, İttihat ve Terakki Partisi on sene kadar ülkeyi de yönetmiştir. Onların adı parti değil fırka derseniz, CHP’nin ismi de kurulduğunda Halk Fırkası idi. O partiler cumhuriyetten önce kurulmuştu derseniz, Halk Fırkası da cumhuriyetin kuruluşundan önce kurulmuştu.

Hadi bunları bir yana bırakalım. Ya, TKP’ye ne diyeceksiniz? Türkiye Komünist Partisine? Mustafa Suphi’nin önderliğinde kurulan TKP. Kurtuluş Savaşı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu için milat kabul edildiğinde TKP, cumhuriyetin ilk siyasi partisidir denir. 10 Eylül 1920’de kurulmuştur. Halk Fırkasından üç sene önce. Bir de TKP’nin kuruluşundan beş ay sonra Mustafa Kemal tarafından kurdurulan çakma TKP var. Genel Sekreteri Hakkı Behiç. Celal Bayar, Yunus Nadi, Mahmud Esad Bozkurt, Tevfik Rüştü Aras, Refik Koraltan, Kılıç Ali gibi Kemalistlerin açık, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Ali Fuad Cebesoy ve İsmet İnönü gibi paşaların gizli olarak yöneticiliğini yaptığı TKP. Gerçek Komünist Partisinin etkisini, güçlenmesini önlemek ve Sovyet Rusya’ya yaranmak için kurulmuş parti. Hepsi Halk Fırkasından (CHP) önce kurulmuş.

Selanik’te Yahudi işçi ve aydınları ağırlıkta olduğu Selanik İşçi Fedarasyonu, Hüseyin Hilmi’nin liderliğini yaptığı Osmanlı (Bazıları Türkiye’nin doğru olduğunu söyler) Sosyalist Fırkası, 1871’de kurulan Ameleperver Cemiyeti, Ahali Fırkası, Ermeni Sosyal Demokrat Partisi (Taşnak), Sosyal Demokrat Hınçak Partisi vd.

Yani, Halk TV tarafından, Türkiye’de Cumhuriyet öncesi ilk kurulan parti olduğu iddia edilen CHP’den önce kitap karıştırmadan ilk aklımıza gelen yukarıda isimlerini belirttiğimiz partiler vardı.

CHP’nin ilk parti olduğunu söylemek bilmemekten kaynaklanıyorsa kötü. Ama, bilerek, tarih çarpıtılarak bir CHP efsanesi yaratmak çabası ise Halk TV için daha kötü. Seçimlerde artan izleyici sayısı hemen azalır. Yandaş medyanın durumuna düşer.

Halkın haber alma özgürlüğüne hizmet edebilmek için (Hatta çok izlenme için), tarafsız olmak şart değildir. Ama, yalan söylememek, tahrifat yapmamak, gerçekleri olduğu gibi halka aktarmak şarttır.

Bizden söylemesi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...