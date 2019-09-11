Ara Malikian’dan İzmir Fuarı’nda konser

İzmir Enternasyonel Fuarı’ndaki etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü keman sanatçısı Ara Malikian konser verdi.

Çim konserleri kapsamında Kültürpark’ta sahne alan Ermeni asıllı Lübnan doğumlu Ara Malikian, kemanda dünyanın en nitelikli isimleri arasında yer alıyor. Sahne performansı ve kendisine özgü tarzı ile dikkat çeken Malikian, 2017 yılında 200’ün üzerinde konser vererek dünyadaki hayranlarıyla bir araya geldi. Gelecek 2 yıl içerisindeki konser biletlerinin tükendiği belirtilen Malikian, İzmir’deki konserinde müzik tutkunlarını unutulmaz anlar yaşattı. Çim alanı dolduran binlerce kişi tarafından izlenen Malikian ve ekibi, 2 saatlik konser performansıyla alkışlandı.

Konserinde zaman zaman Türkçe konuşan Malikian, Türkiye’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Malikian daha önce Şanlıurfa’ya gittiğini, orada keman çaldığını söyledi. Malikian konserin sonunda tüm hayranlarına teşekkür etti

KONSER İÇİN KANADA’DAN İZMİR’E GELDİ

Ara Malikian’ın konserinde 11 bin kilometre uzaktan gelen bir hayranı da vardı. Kanadalı Luset Dukanikef (65), ülkesi, Paris ve diğer ülkelerdeki Malikian’ın konserleri için bilet bulamayınca, halk konseri için İzmir Fuarı’na geldiğini söyledi.

https://www.dha.com.tr/kultursanat/ara-malikiandan-izmir-fuarinda-konser/haber-1710133

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