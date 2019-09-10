Karakoyunlu:”Ermenistan’ı Kınıyoruz. O Heykel Derhal Kaldırılmalıdır”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Karakoyunlu, “Tüm dünya kamuoyu Ermenistan’ın ne kadar kindar ve seviyesiz bir devlet olduğunu görmelidir. Her fırsatta Türkleri soykırımla suçlayan Ermenistan gerçek tarihi ile yüzleşmek zorundadır. Bir asırdır sürdürdükleri düşmanlık politikası ile bir yere varılmaz. Ermenistan’ın Maralik kasabasına dikilen bir katilin ayakları altında Türk Paşasını baş tarafı konulmuştur. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yeni nesillere aktarılmak istenen bu kindarlık bir insanlık suçudur. Ermenistan tarihi gerçeklerle yüzleşip bu politikadan vazgeçmelidir. Yüzyıl önce şehit edilen bir paşamızın seviyesizce sergilenmesi Türk halkını derinden üzmüştür. Yıllar önce o coğrafyanın yüzde 87’si Türk iken bu gün o coğrafyada bir tane dahi Türk yaşatılmamaktadır. Hâlbuki Türkiye’de binlerce Türk vatandaşı ermeni vardır ve huzur içinde yaşamaktadırlar. Şimdi sormak lazım hangisi insanlık? Tarihi gerçeklerle yüzleşmek istemeyen Ermenistan bölgede provokatif eylemlere devam ediyor. Ermenistan Bölgeye barış ve istikrarın gelmesini istiyorsa bu gibi provokatif eylemlerden vaz geçip, haksız yere işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarını derhal kayıtsız şartsız terk etmelidirler. Devlet yetkililerinden isteğimiz bu aymazlığa son verdirilip heykelin kaldırılması yönünde girişimde bulunarak Türkiye’de kaçak yaşayan Ermenilerin derhal yurt dışı edilmesi ve Ermenistan’a bu durumdan dolayı nota verilmesidir” dedi. http://www.guvengazetesi.com.tr/karakoyunlu-ermenistan-i-kiniyoruz-o-heykel-derhal-kaldirilmalidir/1459/