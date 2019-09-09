Şehit diplomat Süelkan için Bulgaristan’da tören

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“Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan (küçük fotoğraf), ölümünün 37. yılında Burgaz’da törenle anıldı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy: Türkiye’yi terörizmle mağlûp edebileceğini sananlar, Türkiye’de milyonlarca Bora’nın bulunduğunu hesap edemediler. Hâlâ da edemiyorlar.

Bulgaristan’ın doğusundaki Burgaz şehrinde 9 Eylül 1982’de “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” (JCAG) adlı terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan için ölümünün 37. yılında anma töreni düzenlendi.

İdari ateşe olarak Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğunda görev aldığı dönemde JCAG tarafından öldürülen Bora Süelkan, geçen yıl Burgaz kentinde kendi adına yaptırılan anıt önünde düzenlenen törenle anıldı.

Dua edilmesiyle başlanan törende konuşan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, “Bora Süelkan, görev anlayışı, dürüst ve saygın kişiliğiyle mesai arkadaşlarının sevgisini, amirlerinin ise takdirini kazanmış bir diplomatımızdı. Türkiye’yi terörizmle mağlûp edebileceğini sananlar, Türkiye’de milyonlarca Bora’nın bulunduğunu hesap edemediler. Hâlâ da edemiyorlar.” dedi.



Terörün hiçbir gerekçesinin olamayacağını dile getiren Hasan Ulusoy, “Terörü övmenin, teröristi desteklemenin de olamaz. Bugün hâlâ üzüntüyle görüyoruz ki, bu konuda insanlık suçu terörizmi övgü niteliğinde hatalar işleniyor. 27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i şehit eden terörist Gurgen Yanikian’ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntıları, 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan’daki Askerî Mezarlığa törenle gömüldü.” diye konuştu. Törene, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel’in yanı sıra; Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, Burgaz Belediye temsilcileri ve diğer yetkililer de katıldı. Törene katılanlar; daha sonra, şehit diplomat Bora Süelkan’ın Burgaz’da yaşadığı evinin önüne giderek buraya çelenk ve çiçekler koydu.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sehit-diplomat-suelkanicin-bulgaristanda-toren-248334h.htm

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